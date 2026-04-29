Zverev vượt khó trước hiện tượng Mensik để tiến vào tứ kết Madrid Open Hạt giống số 2 Alexander Zverev đã phải nỗ lực tối đa để đánh bại tài năng trẻ Jakub Mensik sau 3 set đấu căng thẳng, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết Madrid Open.

Trận đấu tại vòng 4 Madrid Open giữa Alexander Zverev và Jakub Mensik đã diễn ra với kịch bản nghẹt thở hơn dự kiến. Tay vợt người Đức, dù được đánh giá cao hơn hẳn về bản lĩnh và kinh nghiệm, đã phải trải qua những giây phút thực sự lo lắng trước sự thăng hoa của đối thủ hạng 27 thế giới.

Sự áp đảo của hạt giống số 2 trong set khai cuộc

Alexander Zverev nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt lối chơi lên tay vợt trẻ người Cộng hòa Séc. Ngay ở game cầm giao bóng đầu tiên của Mensik, Zverev đã tận dụng thành công cơ hội để đoạt break-point quý giá. Đây chính là bước ngoặt giúp tay vợt người Đức nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn.

Với những cú giao bóng sấm sét và khả năng điều phối bóng thông minh từ cuối sân, Zverev không cho Mensik bất kỳ cơ hội nào để đòi lại break. Lợi thế này được hạt giống số 2 duy trì bền bỉ cho đến hết ván đấu, khép lại set 1 với chiến thắng 6-4 một cách thuyết phục.

Mensik quật khởi và màn rượt đuổi tại tie-break

Bước sang set 2, cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi khi Jakub Mensik cho thấy tại sao anh được coi là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất hiện nay. Tay vợt người Cộng hòa Séc thi đấu tự tin hơn, cải thiện đáng kể tỷ lệ giao bóng một và bắt đầu tung ra những cú thuận tay mang tính sát thương cao.

Sự kiên cường của Mensik đã kéo Zverev vào loạt tie-break cân não. Tại đây, Mensik là người bản lĩnh hơn khi tận dụng tốt những sai lầm nhỏ của đối thủ để giành chiến thắng 7-4, qua đó quân bình tỷ số trận đấu và đưa cuộc chạm trán vào set 3 quyết định.

Zverev khổ chiến

Bản lĩnh của nhà vô địch và cú ngược dòng trong set 3

Đà thăng hoa của Mensik tiếp tục được duy trì ở đầu set cuối khi anh sớm đoạt break-point, đẩy Zverev vào tình thế ngặt nghèo. Tuy nhiên, chính vào lúc khó khăn nhất, đẳng cấp của tay vợt từng giành huy chương vàng Olympic đã lên tiếng đúng lúc.

Zverev bắt đầu thi đấu tập trung tối đa, giảm thiểu lỗi đánh hỏng và liên tục ép sâu vào điểm yếu của đối thủ. Sự bừng tỉnh này giúp anh đòi lại break ở game thứ 4 trước khi tiếp tục bẻ thêm một game giao bóng nữa của Mensik ở game thứ 8. Thắng ngược 6-3 trong set đấu quyết định, Zverev chính thức ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Phân tích số liệu và đối thủ tại tứ kết

Thống kê sau trận đấu cho thấy Zverev nhỉnh hơn về khả năng giao bóng với 12 cú Ace so với 7 của đối thủ. Đặc biệt, tỷ lệ ăn điểm giao bóng 2 của Zverev đạt 57%, cao hơn mức 50% của Mensik, giúp anh đứng vững trong những thời điểm then chốt.

Thông số Jakub Mensik Alexander Zverev Tỷ số các set 4-6, 7-6(4), 3-6 6-4, 6-7(4), 6-3 Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Ace) 7 12 Lỗi kép 3 3 Tỷ lệ giao bóng 1 61% 67% Tận dụng break point 1/3 3/6 Tổng số điểm 81/174 93/174

Dù thất bại, Jakub Mensik đã có một giải đấu thành công khi chứng minh mình đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các tay vợt trong top đầu thế giới. Về phía Alexander Zverev, chiến thắng nhọc nhằn này là bước chạy đà cần thiết về mặt tâm lý. Tại tứ kết, đối thủ của anh sẽ là hạt giống số 10 Fabio Cobolli, một thử thách được dự báo cũng đầy khó khăn trên mặt sân đất nện tại Madrid.