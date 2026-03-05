Mở rộng không gian tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri Hà Tĩnh

Tại các cuộc bầu cử nhiệm kỳ trước, hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) được tổ chức trực tiếp tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, hội trường xã, phường. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, diện tích rộng, quy mô dân số tăng, luật đã cho phép TXCT bằng hình thức hoàn toàn mới: trực tuyến.

Theo quy định tại Điều 66, Luật Bầu cử, hội nghị TXCT được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc căn cứ điều kiện thực tế có thể tổ chức theo hình thức trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trước khi diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bài bản.

Tại hội nghị TXCT đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh vào sáng 27/2, hình thức mới đã chính thức được áp dụng. Theo đó, tại phường Thành Sen, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị TXCT của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường phường Thành Sen đến hội trường các phường Trần Phú và Hà Huy Tập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thành Sen cho hay: "Trước tính chất quan trọng của hội nghị, Ủy ban MTTQ phường đã tích cực phối hợp với UBND phường chủ động làm việc với đơn vị kỹ thuật để chuẩn bị, kiểm tra các điểm kết nối, đường truyền... Điều đáng mừng, hội nghị TXCT đã diễn ra thành công tốt đẹp".

Điểm cầu trực tiếp tại phường Thành Sen (ảnh trái) và trực tuyến tại phường Trần Phú.

Cũng theo bà Minh, ưu điểm của hình thức trực tuyến là sự linh hoạt thích ứng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, trong phạm vi, không gian được mở rộng, chủ tọa vẫn có thể nắm bắt diễn biến, tình hình tại các điểm cầu và yêu cầu cử tri chuẩn bị trước phát biểu. Về phía cử tri, hình thức này phát huy tính tiện lợi, không phải di chuyển xa nhưng vẫn có thể tham dự và bày tỏ ý kiến đối với các ứng cử viên; số lượng cử tri có cơ hội lắng nghe, đối thoại với người ứng cử tăng lên.

Việc mở rộng hình thức TXCT trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến – cách làm đang được nhiều địa phương triển khai, phù hợp ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Vào chiều 5/3, sẽ diễn ra tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 7 (Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc). Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra trực tiếp tại hội trường xã Hồng Lộc và được kết nối tới điểm cầu các xã còn lại.

Cử tri Hà Tĩnh tin tưởng, gửi gắm nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử sắp tới.

Hiện nay, người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh được phân bổ ứng cử theo đơn vị bầu cử gồm nhiều xã, phường. Trong bối cảnh đó, hình thức TXCT trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến đã cho thấy tính linh hoạt và hiệu quả khi cử tri nhiều địa bàn khác nhau có thể cùng lúc theo dõi, lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Văn Hoài (phường Trần Phú) cho rằng: "Hình thức này đã tiết kiệm thời gian, công sức cho người ứng cử và cử tri. Quan trọng hơn, dù là điểm cầu trực tuyến nhưng cử tri vẫn được tôn trọng, bình đẳng và có quyền nói lên suy nghĩ của mình đối với người ứng cử".

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Bắc Hồng Lĩnh vào ngày 4/3 được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến hội trường các xã, phường.

Tuy vậy, dù tổ chức theo bất cứ hình thức nào, nội dung và quy trình hội nghị TXCT vẫn phải tuân thủ đầy đủ các bước theo luật định. Hội nghị trực tuyến chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi cử tri được tạo điều kiện phát biểu, bày tỏ nguyện vọng và được người ứng cử giải trình. Bên cạnh đó, các điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng cần phải được đảm bảo. Theo đánh giá từ các xã, phường, trong quá trình tổ chức hội nghị TXCT trực tuyến, các địa phương càng phải chuẩn bị kỹ càng, vào cuộc chủ động hơn để đảm bảo sự kiện diễn ra thông suốt, an toàn, đúng trọng tâm.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã bước vào chặng nước rút.

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: "Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc tổ chức TXCT trực tuyến. Chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu VNPT Hà Tĩnh phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức. Hình thức TXCT trực tuyến là điểm mới quan trọng, phù hợp với địa bàn rộng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu chuyển đổi số. Để hội nghị TXCT trực tuyến thành công tốt đẹp, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các địa phương trong công tác tổ chức; tinh thần chủ động và sự tương tác, kết nối giữa ứng cử viên với cử tri trong quá trình tham gia".