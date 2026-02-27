Linh hoạt cách làm, đưa thông tin ứng cử viên đến gần hơn với cử tri

Chiều 26/2, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, các điểm bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên theo quy định. Tại các khu vực bỏ phiếu, thông tin được bố trí trang trọng, khoa học, thuận tiện cho cử tri theo dõi.

Cử tri tổ dân phố Bắc Hồng 9 và Bắc Hồng 3 (phường Bắc Hồng Lĩnh) theo dõi thông tin các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Bắc Hồng 9, thành viên Tổ bầu cử số 7 (phường Bắc Hồng Lĩnh) cho biết: “Khu vực bỏ phiếu số 7 của phường được đặt tại nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Hồng 9. Tại đây, hơn 1.300 cử tri của tổ dân phố Bắc Hồng 9 và Bắc Hồng 3 sẽ cùng tham gia bỏ phiếu cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh và HĐND phường. Xác định việc niêm yết danh sách ứng cử viên là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, bảo đảm công khai, minh bạch, chúng tôi thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định, đồng thời thông báo rộng rãi để cử tri biết, chủ động sắp xếp thời gian đến tìm hiểu kỹ thông tin trước ngày bầu cử”.

Danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Thành Sen) được bố trí ở vị trí dễ quan sát, có bảng hướng dẫn cụ thể.

Cùng thời điểm, tại khu vực bỏ phiếu số 3 (tổ dân phố Nam Tiến - tổ dân phố Hợp Tiến) thuộc phường Thành Sen, công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên cũng được hoàn tất. Danh sách ứng cử viên được bố trí ở vị trí dễ quan sát, có bảng hướng dẫn cụ thể.

Ông Đỗ Xuân Hoài - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nam Tiến, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 (phường Thành Sen) chia sẻ: “Chúng tôi rà soát kỹ nội dung trước khi niêm yết, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Các danh sách ứng cử viên được niêm yết và dán ở 2 bảng lớn đặt ở ngay khu vực bỏ phiếu để cử tri tiện theo dõi. Ngoài niêm yết trực tiếp tại nhà văn hóa tổ dân phố, tổ bầu cử còn thông tin trên nhóm Zalo, Facebook cộng đồng để những cử tri đi làm xa vẫn có thể cập nhật, nghiên cứu”.

Không dừng lại ở hình thức niêm yết truyền thống, nhiều địa phương đã tận dụng hiệu quả nền tảng số, thông qua các trang thông tin điện tử, trang facebook của xã, tổ chức hội đoàn thể và các nhóm chat cộng đồng… Tại xã Cẩm Bình, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được đăng tải trên trang thông tin Facebook của xã đồng thời chia sẻ về các hội nhóm thôn, xóm.

Các địa phương sử dụng mạng xã hội để đăng tải danh sách và tiểu sử các ứng cử viên.

Bà Hà Thị Hồng Trang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Bình cho biết: “Việc kết hợp giữa niêm yết trực tiếp và tuyên truyền trên môi trường mạng giúp thông tin đến với cử tri nhanh chóng, rộng rãi hơn. Người dân có thể đọc, trao đổi, tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng là cách làm phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”.

Ghi nhận tại cơ sở, nhiều cử tri đánh giá cao cách làm linh hoạt này. Bà Hoàng Thị Hoan (thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Hà) chia sẻ: “Trước đây, muốn xem thông tin phải đến tận nơi niêm yết. Nay ngoài việc xem trực tiếp, chúng tôi còn được gửi thông tin qua nhóm dân cư nên rất thuận tiện. Tôi có thời gian đọc kỹ tiểu sử, chương trình hành động để lựa chọn đại biểu xứng đáng”.

Công tác tuyên truyền về bầu cử đang được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai hiệu quả.

Song song với đó, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các xã, phường thường xuyên phát nội dung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian bầu cử cũng như thông tin liên quan đến ứng cử viên.

Tại xã Hương Sơn, các thôn, tổ dân phố duy trì phát thanh định kỳ, bảo đảm mọi cử tri, nhất là người cao tuổi, nắm bắt đầy đủ thông tin. Bà Hà Thị Bích Liên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hương Sơn chia sẻ: “Chúng tôi chỉ đạo hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn tăng thời lượng phát sóng, tập trung vào các nội dung về tiêu chuẩn đại biểu và tiểu sử ứng cử viên. Đặc biệt, nội dung được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, phát vào các khung giờ vàng để bà con nông dân, người cao tuổi dễ dàng nắm bắt. Đây là cách làm giúp cử tri hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, từ đó tạo khí thế sôi nổi, thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt cách làm, đưa thông tin ứng cử viên đến gần hơn với cử tri.

Theo quy định, chậm nhất ngày 27/2/2026, việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải hoàn thành. Đồng thời, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Việc công khai, minh bạch danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong quy trình bầu cử mà còn nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Nhờ vậy, mỗi lá phiếu được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, sáng suốt, lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Việc lan tỏa rộng rãi thông tin cũng góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cử tri đối với cuộc bầu cử, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công, an toàn, đúng pháp luật.