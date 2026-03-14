Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh cảm thấy háo hức, tự hào khi thực hiện quyền công dân. Từ đó họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước.

Anh Thùy (ghi)
Nữ sinh Lương Thị Thùy Trang.

Lương Thị Thùy Trang (SN 2008) - lớp 12A3, Trường THPT Lê Quảng Chí (phường Vũng Áng): Món quà ý nghĩa khi tôi tròn 18 tuổi

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với tôi là một sự trùng hợp đầy hạnh phúc khi diễn ra đúng vào ngày tôi tròn 18 tuổi. Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, cảm giác đầu tiên trong tôi là sự hồi hộp xen lẫn niềm tự hào khó tả, bởi đây chính là “món quà trưởng thành” đặc biệt nhất mà tôi nhận được.

Nhớ lại những kỳ bầu cử trước, hình ảnh bố mẹ dậy sớm, chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi bỏ phiếu đã in sâu trong tâm trí tôi. Còn năm nay, khi tên mình được niêm yết trong danh sách cử tri tại địa phương, tôi mới thực sự thấu hiểu cảm giác thiêng liêng khi được trao quyền tự quyết. Bởi vậy, tôi đang mong chờ đến ngày được tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu thực sự có tâm đức, biết lắng nghe và sẵn sàng hành động vì nguyện vọng của thế hệ trẻ và người dân.

Nam sinh Trần Đăng Khôi.

Trần Đăng Khôi (SN 2008) - lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: “Bài kiểm tra” về bản lĩnh chính trị

Với tôi, lần tham gia bầu cử đầu tiên này không chỉ là nghĩa vụ mà giống như một “bài kiểm tra” quan trọng về bản lĩnh chính trị. Trong kỷ nguyên thông tin, tôi tin rằng, một cử tri trẻ không thể đi bầu theo cảm tính. Thay vào đó, tôi đã chủ động dành thời gian để tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên qua chương trình hành động được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống, các nền tảng số.

Cùng đó, thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế vượt trội về khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng xử lý thông tin đa chiều. Vì vậy, tôi xem việc cầm lá phiếu là cơ hội để những người trẻ chuyển tải các vấn đề mang tính thời đại như: kinh tế số, hội nhập quốc tế... thông qua việc lựa chọn đại biểu. Tôi kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ là những người có tư duy cởi mở, biết cách khơi thông và tận dụng tối đa nguồn lực trí tuệ của giới trẻ để đưa Hà Tĩnh bứt phá hơn nữa trong nay mai.

Sinh viên Phạm Thị Ly Na.

Phạm Thị Ly Na (SN 2007) - sinh viên lớp Điều dưỡng 19D, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: Niềm vui của cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng

Là sinh viên ngành điều dưỡng, tôi luôn theo dõi sát các vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe và các chính sách dành cho đội ngũ cán bộ y tế. Vì thế, khi tham gia bầu cử lần này, tôi đã chủ động nghiên cứu rất kỹ danh sách các ứng cử viên tại địa phương. Tôi mong muốn những người đại diện được chọn sẽ có những đề xuất thiết thực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên y khoa sau khi ra trường có môi trường làm việc tốt và cống hiến lâu dài cho quê hương.

Lần đầu cầm tấm thẻ cử tri, tôi nhận thức rõ đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là trọng trách đối với sự phát triển chung của cộng đồng. Ngành y là một lĩnh vực đặc thù, vì vậy, tôi hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những đại biểu đủ tầm để đưa các chính sách y tế vào thực tiễn đời sống.

Bạn Lê Nguyên Hoàng Vũ.

Lê Nguyên Hoàng Vũ (SN 2005, trú thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây): Kỳ vọng chính sách mới đối với thanh niên

Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Sơn Tây, mong muốn lớn nhất của tôi là được thấy quê hương ngày càng giàu mạnh để thanh niên có thêm cơ hội lập nghiệp ngay trên mảnh đất của cha ông. Lần đầu tiên tham gia bầu cử, tôi gửi gắm vào lá phiếu của mình một niềm tin lớn lao rằng những người trúng cử sẽ thực sự sâu sát với đời sống cơ sở, hiểu được những khó khăn của thanh niên nông thôn hiện nay.

Thực tế, nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn phải rời quê đi làm ăn xa. Vì vậy, tôi kỳ vọng các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ nghiên cứu những chính sách mới mạnh mẽ hơn để thu hút đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Tôi rất mong chờ vào các chương trình hỗ trợ thanh niên học nghề, tiếp cận vốn vay khởi nghiệp để chúng tôi có thể gắn bó lâu dài với quê hương.

Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.