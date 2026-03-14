Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Nữ sinh Lương Thị Thùy Trang.

Lương Thị Thùy Trang (SN 2008) - lớp 12A3, Trường THPT Lê Quảng Chí (phường Vũng Áng): Món quà ý nghĩa khi tôi tròn 18 tuổi

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với tôi là một sự trùng hợp đầy hạnh phúc khi diễn ra đúng vào ngày tôi tròn 18 tuổi. Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, cảm giác đầu tiên trong tôi là sự hồi hộp xen lẫn niềm tự hào khó tả, bởi đây chính là “món quà trưởng thành” đặc biệt nhất mà tôi nhận được.

Nhớ lại những kỳ bầu cử trước, hình ảnh bố mẹ dậy sớm, chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi bỏ phiếu đã in sâu trong tâm trí tôi. Còn năm nay, khi tên mình được niêm yết trong danh sách cử tri tại địa phương, tôi mới thực sự thấu hiểu cảm giác thiêng liêng khi được trao quyền tự quyết. Bởi vậy, tôi đang mong chờ đến ngày được tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu thực sự có tâm đức, biết lắng nghe và sẵn sàng hành động vì nguyện vọng của thế hệ trẻ và người dân.

Nam sinh Trần Đăng Khôi.

Trần Đăng Khôi (SN 2008) - lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: “Bài kiểm tra” về bản lĩnh chính trị

Với tôi, lần tham gia bầu cử đầu tiên này không chỉ là nghĩa vụ mà giống như một “bài kiểm tra” quan trọng về bản lĩnh chính trị. Trong kỷ nguyên thông tin, tôi tin rằng, một cử tri trẻ không thể đi bầu theo cảm tính. Thay vào đó, tôi đã chủ động dành thời gian để tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên qua chương trình hành động được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống, các nền tảng số.

Cùng đó, thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế vượt trội về khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng xử lý thông tin đa chiều. Vì vậy, tôi xem việc cầm lá phiếu là cơ hội để những người trẻ chuyển tải các vấn đề mang tính thời đại như: kinh tế số, hội nhập quốc tế... thông qua việc lựa chọn đại biểu. Tôi kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ là những người có tư duy cởi mở, biết cách khơi thông và tận dụng tối đa nguồn lực trí tuệ của giới trẻ để đưa Hà Tĩnh bứt phá hơn nữa trong nay mai.

Sinh viên Phạm Thị Ly Na.

Phạm Thị Ly Na (SN 2007) - sinh viên lớp Điều dưỡng 19D, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: Niềm vui của cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng

Là sinh viên ngành điều dưỡng, tôi luôn theo dõi sát các vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe và các chính sách dành cho đội ngũ cán bộ y tế. Vì thế, khi tham gia bầu cử lần này, tôi đã chủ động nghiên cứu rất kỹ danh sách các ứng cử viên tại địa phương. Tôi mong muốn những người đại diện được chọn sẽ có những đề xuất thiết thực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên y khoa sau khi ra trường có môi trường làm việc tốt và cống hiến lâu dài cho quê hương.

Lần đầu cầm tấm thẻ cử tri, tôi nhận thức rõ đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là trọng trách đối với sự phát triển chung của cộng đồng. Ngành y là một lĩnh vực đặc thù, vì vậy, tôi hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những đại biểu đủ tầm để đưa các chính sách y tế vào thực tiễn đời sống.

Bạn Lê Nguyên Hoàng Vũ.

Lê Nguyên Hoàng Vũ (SN 2005, trú thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây): Kỳ vọng chính sách mới đối với thanh niên

Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Sơn Tây, mong muốn lớn nhất của tôi là được thấy quê hương ngày càng giàu mạnh để thanh niên có thêm cơ hội lập nghiệp ngay trên mảnh đất của cha ông. Lần đầu tiên tham gia bầu cử, tôi gửi gắm vào lá phiếu của mình một niềm tin lớn lao rằng những người trúng cử sẽ thực sự sâu sát với đời sống cơ sở, hiểu được những khó khăn của thanh niên nông thôn hiện nay.

Thực tế, nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn phải rời quê đi làm ăn xa. Vì vậy, tôi kỳ vọng các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ nghiên cứu những chính sách mới mạnh mẽ hơn để thu hút đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Tôi rất mong chờ vào các chương trình hỗ trợ thanh niên học nghề, tiếp cận vốn vay khởi nghiệp để chúng tôi có thể gắn bó lâu dài với quê hương.