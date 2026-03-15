Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Vào 6h40p sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6 (nhà văn hóa TDP Hòa Linh) phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và các cử tri thực hiện nghi thức chào cờ.
Đồng chí Nguyễn Trinh - Bí thư Chi bộ Hòa Linh, Tổ trưởng Tổ bầu cử khai mạc buổi lễ.
Lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức trong không khí trang trọng, đúng trình tự, thủ tục quy định, vui tươi, phấn khởi đúng với ý nghĩa là ngày hội của toàn dân.
Tổ bầu cử thực hiện thủ tục kiểm tra, niêm phong hòm phiếu theo quy định.

Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Thành Sen có 1.443 cử tri thuộc tổ dân phố Hòa Linh và tổ dân phố Linh Tân. Cùng với cử tri các địa phương trong đơn vị bầu cử, cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 bỏ phiếu lựa chọn 3 đại biểu ưu tú trong số 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong số 8 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND phường trong số 8 ứng cử viên.

Các cử tri tiến hành ghi phiếu bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu có đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong không khí phấn khởi, háo hức, các cử tri mong muốn những người trúng cử sẽ lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, đóng góp vào những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời để góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững.

Ngay sau khi dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân.
Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Cùng với gần 78 triệu cử tri cả nước, hôm nay (15/3), gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.
Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh cảm thấy háo hức, tự hào khi thực hiện quyền công dân. Từ đó họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước.
Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.