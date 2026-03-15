“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

(Baohatinh.vn) - Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Ngọc Phú
Tranh cổ động về bầu cử của Võ Tá Lục.

Ngày hội non sông mang ý nghĩa thiêng liêng, là dịp tôn vinh lịch sử đoàn kết dân tộc và khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập.

Nhìn xa hơn, trong lịch sử dân tộc ta đã từng có hội nghị Diên Hồng với quyết tâm khắc lên cánh tay mình hai chữ “sát thát” (giết giặc Thát) thời nhà Trần hay hội thề Lũng Nhai của nghĩa quân Lam Sơn thời Lê Lợi.

Ngày hội non sông năm 2026 là ngày vui chung của toàn quốc khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa thành công, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới với khí thế mới. Đó là ngày từ biên giới đến hải đảo, từ đồng bằng đến miền núi, trai gái từ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bỏ phiếu bầu chọn những con người ưu tú nhất và gửi gắm vào đó bao niềm tin, hy vọng.

Nhà thơ Chính Hữu trong bài thơ “Lá phiếu hôm nay” viết năm 1960 lần bầu cử ĐBQH khóa II có câu thơ rất hay: “Mỗi cử tri là một người mơ mộng”. Mơ mộng ở đây như là khát vọng để chở bao tâm tình, nghĩ suy về lựa chọn và hứa hẹn tương lai tươi đẹp thông qua lá phiếu bầu cử mình bầu.

Trong ngày hội non sông lần này, chúng ta lại càng nhớ tới hình ảnh Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Ngay giữa Quảng trường Ba Đình mùa thu lộng gió năm 1945, trên kỳ đài phấp phới cờ bay, Người đã đọc “Tuyên ngôn Độc lập”: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được...”. Trong ngày bầu cử, quyền tự do, bình đẳng được tôn trọng và lá phiếu trong tay mỗi người là lá phiếu của niềm tin và quyền quyết định sáng suốt của mình.

Trong Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: Đó là “kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm lấy nền độc lập cho Tổ quốc”.

Trong âm vang náo nức của ngày trọng đại tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946), nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã dạt dào cảm hứng viết ca khúc “Ngày Quốc hội” với khí thế hồ hởi rộn ràng từ lòng người: “Đâu quốc dân Việt Nam mau/ Cùng nhau cầm lá phiếu mau”. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đó, Nhân dân Nam bộ bất chấp bom đạn giặc Pháp đã đi bỏ phiếu rất đông. Nhiều người phải đổ cả xương máu để thực hiện quyền công dân, quyền tự do dân chủ. Lá phiếu ấy đổi bằng bao xương máu. Lá phiếu trên tay mà cứ ngỡ như có cả hơi ấm và cội nguồn lịch sử.

Ngày bầu cử - ngày hội non sông mang ý nghĩa thiêng liêng.

Những ngày này, khắp đất nước ta cờ hoa rực rỡ. Hòm phiếu được đặt trên chiếc bàn phủ vải đỏ, màu đỏ như sắc cờ thấm bao máu đào anh hùng liệt sỹ. Trong không gian ấy, dòng chữ quen thuộc trở nên nổi bật: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đó như là tiếng reo vang trong lòng mỗi người, như một niềm tự hào vinh dự lớn lao: “Lá phiếu này ta bỏ cho ta” (Chính Hữu).

Chưa bao giờ, Tổ quốc gần gũi thế, Tổ quốc ngay trong tên của những người được vinh dự bầu chọn. Trong ngày hội non sông này, trái tim mỗi người như hòa chung nhịp đập trái tim cả nước. Có thể nói, đó là ngày hội cộng đồng: cộng đồng trong cả tâm tư tình cảm, cộng đồng trong cả trí tuệ. Cộng đồng cả mọi niềm đất nước từ lời ăn tiếng nói, từ phong tục tập quán chung hai tiếng “đồng bào” của con Lạc cháu Hồng, của non sông đất Việt. Cộng đồng được cộng hưởng từ tiếng reo ca của nông trường, xưởng máy đến những cánh đồng lúa vàng tươi thẳng cánh cò bay, từ những nhịp cầu khổng lồ bắc qua sông rộng. Lá phiếu như là thông điệp chắp cánh bay lên với sự thăng hoa khí thế Phù Đổng dũng mãnh của năm Bính Ngọ 2026.

Ngày hội non sông này, lòng ta hướng về hải đảo khơi xa, nơi đó có những ngôi nhà giàn dựng lên như những tán cây bằng thép mà tôi đã viết: “Bốn mùa tươi không thể héo lá cờ”. Ở đó có những cây phong ba bền bỉ, kiên cường giữa nắng gió. Ở đó là Trường Sa thân yêu, những đảo nổi, đảo chìm, những ngôi chùa mái cong bên lớp học trẻ thơ. Đó chính là những cột mốc sống bền vững kiên gan!

Các chiến sĩ trên đảo da sạm nắng nụ cười tươi dải áo, dải mũ hải quân cầm lá phiếu đi bầu cử, bỗng thấy đất liền thật thân thiết biết bao, ấm áp biết bao. Đất liền với lũy tre xanh, với dòng sông xanh, với dáng mẹ già mà: “Lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên/ Còn những bí và bầu thì lớn xuống” (Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm).

Thưa mẹ, những bí và bầu - những hạt giống mẹ gửi ra cho chúng con, chúng con đã gieo xuống đảo đá san hô nảy mầm vươn ngọn. Và lá phiếu bầu cử hôm nay, với chúng con, đó như là một cam kết, một ước hẹn thiêng liêng để nối với đất liền bằng một niềm tin, niềm vui sướng: ngày hội non sông của cả nước!

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Cùng với gần 78 triệu cử tri cả nước, hôm nay (15/3), gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh cảm thấy háo hức, tự hào khi thực hiện quyền công dân. Từ đó họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước.
Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.