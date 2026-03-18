Chuyển hoá kết quả bầu cử thành hành động, hiện thực hoá mục tiêu đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên, ngày 15/3/2026.

Động lực từ niềm tin của cử tri



Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại thành công. Thành công ấy, như đánh giá của đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh: “Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri là yếu tố quan trọng để cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri.

Khi cuộc bầu cử khép lại, một nhiệm kỳ mới sẽ mở ra, cử tri kỳ vọng cơ quan dân cử chuyển hóa mong muốn thành những quyết sách đúng đắn và hành động hiệu quả. “Tôi muốn được tự tay bỏ lá phiếu, lựa chọn người đại diện xứng đáng. Chúng tôi mong muốn đại biểu trúng cử sẽ luôn gắn bó mật thiết với cử tri, là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước để lắng nghe, giải quyết thỏa đáng kiến nghị, đề xuất của bà con” - cử tri Trần Xuân Đoàn (giáo dân, trú TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh) bị liệt 2 chân, được thành viên tổ bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu, bày tỏ.

Niềm tin, kỳ vọng của cử tri là vô cùng quan trọng khi bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước, tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn này, những yêu cầu mới được đặt ra cao hơn đối với cơ quan dân cử. Trong đó, thông qua công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội khóa XVI tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện thể chế, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Cử tri kỳ vọng đại biểu dân cử chuyển hóa lời hứa thành những quyết sách đúng, hành động hiệu quả.

Với vai trò “trung tâm đột phá về thể chế”, ở cấp địa phương, HĐND tỉnh được kỳ vọng sẽ quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách; khơi thông nguồn lực, tạo tiền đề để Hà Tĩnh bứt phá mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Trong khi đó, HĐND cấp xã tập trung vào những vấn đề thiết thực tại cơ sở như: phát triển đô thị, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, phát triển văn hóa - giáo dục, an sinh xã hội…

Ông Nguyễn Công Tam (thôn 3, xã Cẩm Lạc) bày tỏ: “Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng để bứt phá, cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, đồng thời hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chúng tôi mong muốn, đây sẽ là nội dung xuyên suốt quá trình hoạt động của HĐND các cấp; các đại biểu HĐND sẽ đưa vấn đề cử tri quan tâm vào chương trình giám sát và ban hành nghị quyết cụ thể, để triển khai thực hiện hiệu quả”.

Cử tri Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng vào bộ máy HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Theo quy định, chậm nhất đến ngày 25/3/2026 (10 ngày sau ngày bầu cử), kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp sẽ được công bố. Sau đó, bộ máy HĐND các cấp nhiệm kỳ mới khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất - kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ kiện toàn các chức danh chủ chốt, xác lập chương trình hoạt động và quyết định vấn đề lớn của địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Trên nền tảng trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển, KKT Vũng Áng hội tụ điều kiện để bước sang giai đoạn mới: xây dựng khu thương mại tự do.

Trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chương trình hành động của nhiều đại biểu thể hiện rõ sự gắn kết giữa trách nhiệm của người đại biểu dân cử với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn mới. Trọng tâm là lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH, huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) nhiệm kỳ 2025-2030 bình quân từ 10% trở lên. Cùng đó, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tiên Điền đặt mục tiêu xây dựng xã trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; kinh tế phát triển toàn diện; văn hóa - xã hội tiên tiến, văn minh; xã đạt chuẩn NTM hiện đại theo hướng đô thị vào năm 2030. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Điền trao đổi: Ngay tại kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ mới tới đây, xã sẽ tập trung kiện toàn bộ máy, xác định rõ chương trình hoạt động, chương trình giám sát và các nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Việc nâng cao chất lượng quyết nghị và giám sát sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND xã.

Trong khi đó, phường Thành Sen xác định mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị thông minh, hiện đại, khẳng định vị thế của một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ. Địa phương đặt ra chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2026 - 2030 đạt 10,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 97 triệu đồng; thu ngân sách đạt 1.000 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng chương trình hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ mới theo hướng cụ thể, rõ lộ trình, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu “4 nghị quyết trụ cột” của Trung ương; tối ưu hóa không gian phát triển, tạo lập các động lực phát triển mới gắn liên kết vùng, liên phường, xã. Bên cạnh đó, hình thành thêm nhiều khu đô thị kiểu mẫu, văn minh hiện đại nhưng phải giữ được hồn cốt, bản sắc; tập trung hình thành các trục kinh tế đô thị chiến lược gắn với hạ tầng giao thông then chốt, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ; tập trung công tác quy hoạch, tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị tạo sự đồng bộ, hiện đại, văn minh...”.

Bà Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII cho biết: “Sau cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Tĩnh sẽ chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm các cơ quan dân cử sớm đi vào hoạt động ổn định. Theo đó, HĐND sẽ nghe ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu; kiện toàn các chức danh chủ chốt; nghe ủy ban MTTQ tổng hợp ý kiến về bầu cử HĐND. Đồng thời, ban hành kế hoạch họp thường lệ trong năm đầu tiên và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị; góp phần tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH”.

Chính quyền, ngành chuyên môn tiếp tục nỗ lực nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Những chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn của các đại biểu cùng niềm tin và kỳ vọng của cử tri đang tạo nên động lực mới cho nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Khi bộ máy cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kiện toàn và đi vào hoạt động, đó sẽ là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.