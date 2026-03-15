Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên trong danh sách cử tri

Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 10 Thông tư số 21/2025/TT-BNV quy định cụ thể những trường hợp không được ghi tên, xóa tên trong danh sách cử tri.

Có 4 trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri, gồm: người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự.

Cử tri các địa phương hướng về ngày bầu cử với niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn, sinh sống tại địa phương khác hoặc ở nước ngoài, nếu đã làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú hoặc khai báo tạm vắng ở địa phương thì được coi là không thường trú tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp xã tại nơi công dân đăng ký thường trú nêu trên không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri.

Đối với trường hợp người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác dẫn đến không nhận thức, làm chủ được hành vi, nhưng chưa có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, chưa được Tòa án tuyên bố là người mất năng lực hành vi dân sự mà gia đình, người giám hộ có cam kết và có xác nhận của chính quyền địa phương thì những người này cũng bị coi là người mất năng lực hành vi dân sự và không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Một trường hợp nữa không được ghi tên vào danh sách cử tri là người di dân tự do thực tế sinh sống trên địa bàn nhưng không có giấy tờ, tài liệu, căn cứ chứng minh về quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Luật Bầu cử cũng quy định 4 trường hợp xóa tên trong danh sách cử tri.

Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ.

Những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ.

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

Cử tri đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri.

Sau khi cấp giấy chứng nhận, Công an cấp xã loại cử tri ra khỏi danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương trên phần mềm, với lý do: “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

