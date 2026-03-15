Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú 15/03/2026 08:39 Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân 15/03/2026 08:20 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen 15/03/2026 08:14 Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân 15/03/2026 05:05 Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.

“Lá phiếu này ta bỏ cho ta” 15/03/2026 05:01 Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên trong danh sách cử tri 15/03/2026 05:00 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 10 Thông tư số 21/2025/TT-BNV quy định cụ thể những trường hợp không được ghi tên, xóa tên trong danh sách cử tri.

Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử 15/03/2026 04:59 Cùng với gần 78 triệu cử tri cả nước, hôm nay (15/3), gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quyền thiêng liêng không thể thay thế 14/03/2026 15:00 Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.

Các xã vùng biên Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho ngày bầu cử 14/03/2026 11:35 Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã biên giới Hà Tĩnh đã được hoàn thiện chu đáo, tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân.

Vận hành thử quy trình bầu cử trước "giờ G" 14/03/2026 08:26 Nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh đã tổ chức “chạy thử” quy trình tổ chức bầu cử, nhằm bảo đảm từng khâu, từng bước diễn ra chính xác, đồng bộ và đúng luật.

Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt 14/03/2026 05:22 Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn 13/03/2026 15:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát huy vai trò trưởng bản, người có uy tín trong công tác bầu cử ở vùng biên 13/03/2026 14:13 Ở các bản làng vùng biên Hà Tĩnh, tiếng nói của trưởng bản và người có uy tín đang trở thành “cầu nối” đưa thông tin về công tác bầu cử đến gần hơn với đồng bào, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri nơi phên dậu Tổ quốc.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất 13/03/2026 12:53 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.

Tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn 13/03/2026 12:09 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các xã vùng biển Hà Tĩnh linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử 13/03/2026 09:38 Công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng biển Hà Tĩnh được triển khai linh hoạt, phù hợp đặc thù ngư dân vươn khơi dài ngày, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri.

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 13/03/2026 09:00 Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.

Tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, lao động thực hiện quyền bầu cử 13/03/2026 07:43 Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động tuyên truyền, tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Các địa phương linh hoạt, sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử 13/03/2026 05:20 Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông" 12/03/2026 18:03 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử 12/03/2026 17:53 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cơ động xử lý hiệu quả mọi vấn đề nảy sinh ở cơ sở 12/03/2026 16:05 Lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực, chủ động vào cuộc để hướng về “Ngày hội non sông” thành công, an toàn.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ công tác bầu cử 12/03/2026 15:00 Hướng tới ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động góp phần vào thành công của ngày hội toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác bầu cử 12/03/2026 14:08 Sáng 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các địa phương: Kỳ Anh, Sông Trí và Hoành Sơn.

Nghe nhân chứng lịch sử kể về những lá phiếu của niềm tin 12/03/2026 13:58 Trong không khí "ngày hội non sông" đến rất gần, nhiều người dân tại Hà Tĩnh bùi ngùi, xúc động khi nhớ lại những lần tự tay bỏ lá phiếu của niềm tin để bầu ra đại biểu ưu tú...

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung cao độ để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND diễn ra an toàn, đúng quy định 12/03/2026 13:24 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự và các phần việc liên quan để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương 12/03/2026 13:08 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung cao độ, tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật...

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân 12/03/2026 12:55 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chung tay thực hiện công trình, phần việc hướng về "ngày hội non sông" 12/03/2026 05:15 Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân trước ngày hội lớn.

Đảm bảo quyền công dân cho những cử tri đặc biệt 12/03/2026 05:05 Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri đặc biệt là những người yếu thế, học viên cai nghiện ma túy, ủy ban bầu cử các địa phương ở Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu.

