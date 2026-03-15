Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú
(Baohatinh.vn) - Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Văn Chung
Hòa chung không khí phấn khởi của hơn 977 ngàn cử tri Hà Tĩnh, sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 của phường Thành Sen.
Cùng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu có các đồng chí: Lê Đình Sơn - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo phường Thành Sen.
Khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen có hơn 1.400 cử tri, thuộc tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8. Tại đây, cử tri địa phương cùng cử tri 18 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử ĐBQH số 2 lựa chọn 3 đại biểu ưu tú trong số 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Đồng thời, cử tri sẽ cùng các địa phương trong đơn vị bầu cử số 5 bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong số 8 ứng cử viên. Ngoài ra, cử tri sẽ lựa chọn 4 đại biểu HĐND phường trong số 7 ứng cử viên.
Ngay sau khi thực hiện quyền công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Cẩm Xuyên.
Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.
Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Ở các bản làng vùng biên Hà Tĩnh, tiếng nói của trưởng bản và người có uy tín đang trở thành “cầu nối” đưa thông tin về công tác bầu cử đến gần hơn với đồng bào, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri nơi phên dậu Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động tuyên truyền, tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự và các phần việc liên quan để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung cao độ, tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân trước ngày hội lớn.