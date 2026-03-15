Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

(Baohatinh.vn) - Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.

Văn Chung
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen.

Hòa chung không khí phấn khởi của hơn 977 ngàn cử tri Hà Tĩnh, sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 của phường Thành Sen.

Cùng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu có các đồng chí: Lê Đình Sơn - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo phường Thành Sen.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện cùng cử tri trước giờ khai mạc.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn (bên phải) và cử tri tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên trước giờ vào khai mạc và bỏ phiếu.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, ông Dương Đình Hợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 8, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, mỗi cử tri hãy phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự và nội quy phòng bỏ phiếu. Tích cực tham gia bỏ phiếu để góp phần cùng cử tri cả nước làm cho ngày bầu cử hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân.

Khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen có hơn 1.400 cử tri, thuộc tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8. Tại đây, cử tri địa phương cùng cử tri 18 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử ĐBQH số 2 lựa chọn 3 đại biểu ưu tú trong số 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Đồng thời, cử tri sẽ cùng các địa phương trong đơn vị bầu cử số 5 bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong số 8 ứng cử viên. Ngoài ra, cử tri sẽ lựa chọn 4 đại biểu HĐND phường trong số 7 ứng cử viên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và cử tri trên địa bàn nhận phiếu bầu cử.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm tiến hành các bước bầu cử.
Cử tri ghi phiếu bầu cử.
Sau nghi thức chào cờ và khai mạc trang nghiêm, Tổ bầu cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng luật định.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bỏ phiếu bầu.
Cử tri bỏ phiếu.

Ngay sau khi thực hiện quyền công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân.
Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Cùng với gần 78 triệu cử tri cả nước, hôm nay (15/3), gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.
Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.