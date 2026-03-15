Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.

Lúc 6h40’ ngày 15/3, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 ở nhà văn hóa TDP 6 - Tân Giang, phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trò chuyện với cử tri trước giờ khai mạc.
Tại khu vực bỏ phiếu số 19 ở nhà văn hóa TDP 6 – Tân Giang, phường Thành Sen, có 935 cử tri tham gia bỏ phiếu. Cùng cử tri của đơn vị bầu cử, cử tri ở khu vực bỏ phiếu số 19 bỏ phiếu lựa chọn 3 đại biểu trong 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong 8 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND phường trong 8 ứng cử viên.
Đúng 6h40’, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 ở nhà văn hóa TDP 6 - Tân Giang, phường Thành Sen
Sau nghi thức khai mạc, tổ bầu cử tiến hành thủ tục kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, dưới sự giám sát của cử tri. Các cử tri kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy định. Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, dân chủ. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Sau khi dự khai mạc và thực hiện bầu cử cùng các cử tri, đồng chí Phan Thiên Định đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn tỉnh.
Trong niềm tự hào và phấn khởi, các cử tri đã vinh dự bỏ lá phiếu cho ngày hội non sông tại khu vực bỏ phiếu số 19 ở nhà văn hóa TDP 6 – Tân Giang, phường Thành Sen.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay, gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Cùng với gần 78 triệu cử tri cả nước, hôm nay (15/3), gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.
Gen Z Hà Tĩnh háo hức khi lần đầu tiên đi bầu cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh cảm thấy háo hức, tự hào khi thực hiện quyền công dân. Từ đó họ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai đất nước.
Hồi ức của cử tri về những kỳ bầu cử đặc biệt

Tham gia từ kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước (1946) và trong thời bom đạn chiến tranh cho đến nay, những cử tri tròn 100 tuổi và U90 ở Hà Tĩnh vẫn giữ vẹn nguyên ký ức tự hào về những kỳ bầu cử đặc biệt.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.