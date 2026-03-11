Sẵn sàng hòm phiếu phụ, bảo đảm quyền bầu cử cho mọi cử tri

Là địa phương có số lượng cử tri khá đông, gần 1.800 người, trong đó có nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu, tổ bầu cử số 8, khu vực bỏ phiếu số 17 tại nhà văn hóa thôn 6, xã Can Lộc đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho ngày bầu cử, trong đó có hòm phiếu phụ để phục vụ các trường hợp đặc biệt.

Khu vực bỏ phiếu số 17 tại nhà văn hóa thôn 6, xã Can Lộc đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho ngày bầu cử, trong đó có hòm phiếu phụ để phục vụ các trường hợp đặc biệt.

Ông Lê Văn Duẩn - Bí thư Chi bộ thôn 6 cho biết: “Việc chuẩn bị hòm phiếu phụ là yêu cầu bắt buộc trong công tác tổ chức bầu cử nhằm bảo đảm quyền lợi của mọi cử tri. Qua rà soát ban đầu, thôn có khoảng 10 cử tri tuổi cao, sức yếu khó có thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu. Vì vậy, tổ bầu cử đã phân công lực lượng đến ngày bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, đồng thời hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan và đúng quy định pháp luật”.

Không chỉ riêng thôn 6, toàn xã Can Lộc đã chuẩn bị hòm phiếu phụ tại 20/20 khu vực bỏ phiếu để chủ động phục vụ cử tri khi cần thiết.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Can Lộc kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu phụ trên địa bàn.

Bà Lê Thị Nguyệt Hoa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Can Lộc cho biết: “Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, xã Can Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều phần việc, từ rà soát danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu.

Mỗi khu vực đều được bố trí đầy đủ hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ. Đối với các trường hợp cử tri ốm đau, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.

Xã Can Lộc triển khai đồng bộ nhiều phần việc, từ rà soát danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu.

Theo bà Hoa, ngoài những trường hợp đã được rà soát, thống kê trước để bảo đảm tính chủ động, các tổ bầu cử cũng xây dựng phương án dự phòng để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong ngày bầu cử, như cử tri bị ốm đột xuất hoặc gặp vấn đề không thể di chuyển.

Thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu 17, thôn 6 xã Can Lộc rà soát danh sách cử tri cao tuổi trên địa bàn.

Tại tổ dân phố 1 Nam Hà (phường Thành Sen) công tác chuẩn bị bầu cử cũng đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. Khu vực này có gần 2.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bà Võ Thị Vân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1 Nam Hà, Tổ trưởng tổ bầu cử số 14, đơn vị bầu cử số 3 phường Thành Sen cho biết: “Tổ bầu cử đang tập trung rà soát, đối chiếu danh sách cử tri, đồng thời chuẩn bị phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình. Bên cạnh việc tổ chức tại điểm bỏ phiếu chính, chúng tôi đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị hòm phiếu phụ. Qua rà soát, hiện có 11 cử tri dự kiến bỏ phiếu tại nhà vì lý do sức khỏe. Tổ bầu cử đã xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm các cử tri này vẫn thực hiện đầy đủ quyền công dân".

Tổ bầu cử số 14, đơn vị bầu cử số 3 phường Thành Sen đã xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm các cử tri này vẫn thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Việc chuẩn bị chu đáo hòm phiếu phụ không chỉ thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác tổ chức bầu cử mà còn góp phần bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần làm nên thành công của ngày hội lớn của toàn dân.

Phiếu cử tri đang được Tổ bầu cử số 14, đơn vị bầu cử số 3 phường Thành Sen rà soát lần cuối trước khi phát.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: “Việc chuẩn bị hòm phiếu phụ là nội dung quan trọng trong công tác tổ chức bầu cử và được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu và hòm phiếu phụ đi kèm; đồng thời chủ động rà soát cử tri thuộc diện không thể đến khu vực bỏ phiếu để xây dựng phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nơi. Quy trình bỏ phiếu phụ đã được hướng dẫn để các tổ bầu cử thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch và an toàn”.