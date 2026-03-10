Tăng cường tiếp xúc, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 10/3, tại xã Thạch Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 6. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Thạch Hà đến điểm cầu các xã: Việt Xuyên, Đông Kinh, Toàn Lưu, Mai Phụ, Lộc Hà.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 6.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà thông qua danh sách các ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 (gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải): 1. Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 2. Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội 3. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh 5. Bà Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 6 (gồm các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ): 1. Ông Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 2. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh; 3. Ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; 4. Ông Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hà; 5. Ông Lê Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 6. Bà Nguyễn Thị Bích Phương - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thạch Hà; 7. Bà Trương Thị Xuân Phương - bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh; 8. Ông Lê Văn Vinh - Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh tỉnh.

Tiếp đó, các ứng cử viên đã báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nêu định hướng và những nội dung trọng tâm sẽ quan tâm thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh bày tỏ, nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng viên.

Ông Nguyễn Duy Lâm cũng cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao năng lực công tác, tận tâm thực hiện chương trình hành động, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, ứng cử viên ĐBQH tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ứng cử viên ĐBQH tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội (Ủy ban MTTQ tỉnh), ứng cử viên ĐBQH tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Trần Thị Lam - chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp, ứng cử viên ĐBQH tỉnh trình bày chương trình hành động.

Chia sẻ chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được tín nhiệm bầu chọn sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Lê Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh, chế độ chính sách cho người có công.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác, đóng góp thiết thực vì sự phát triển chung của địa phương và tỉnh nhà.

Cử tri Nguyễn Sỹ Sâm ở thôn 7, xã Thạch Hà bày tỏ kỳ vọng, tin tưởng vào các ứng cử viên.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng bày tỏ cảm ơn các ý kiến, đồng thời khẳng định, các ứng cử viên nghiêm túc tiếp thu và bổ sung nội dung phù hợp vào chương trình hành động trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị của cử tri, các ứng cử viên sẽ tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền.