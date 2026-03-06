Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên trò chuyện với cử tri.

Sáng 6/3, tại UBND xã Kỳ Lạc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Kỳ Lạc đến hội trường các xã: Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Thượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND số 2 (gồm các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân).

Chủ trì hội nghị.

Danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 : 1. Ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 2. Bà Hoàng Thị Duyên - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Kỳ Văn 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Nông nghiệp và Môi trường 4. Ông Nguyễn Ngọc Hoạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn 5. Ông Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 6. Bà Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 7. Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải 8. Bà Trần Thị Quyên - Kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua danh sách ứng cử viên.

Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, bản thân sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm; dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe và tập hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trình bày chương trình hành động.

Trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, cá nhân sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10% trong giai đoạn 2026 – 2030; phát triển dịch vụ chất lượng cao; thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chú trọng thúc đẩy sự hài hòa trong cơ cấu phát triển kinh tế để tạo ra thu nhập bình quân hợp lý trong lao động giữa các ngành nghề.

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn; tạo thêm nhiều việc làm cho thế hệ trẻ địa phương.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh; chú trọng phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo; quan tâm đầu tư phát triển mạnh hệ thống y tế công lập; quan tâm đầu tư, xử lý các vấn đề môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

“Đối với địa bàn đơn vị bầu cử số 2, tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong quy hoạch, thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu” - đồng chí Phan Thiên Định khẳng định.

Ông Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Ngọc Hoạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội như: khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân…

Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải trình bày chương trình hành động.

Bà Hoàng Thị Duyên - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Kỳ Văn trình bày chương trình hành động.

Bà Trần Thị Quyên - Kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ quan tâm tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Cử tri Lê Quang Trung (xã Kỳ Lạc) tham gia ý kiến tại hội nghị.

Nhiều ý kiến cử tri đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhà ở công vụ cho cán bộ công chức cấp xã; đầu tư cơ sở vật chất trường học; có chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở; tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng; quan tâm tạo việc làm cho lao động địa phương…