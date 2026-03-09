Nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Can Lộc.

Chiều 9/3, tại xã Can Lộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2. Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân và đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Can Lộc đến hội trường UBND các xã: Xuân Lộc, Đồng Lộc, Gia Hanh, Tùng Lộc, Hồng Lộc.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 (gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà thông qua danh sách 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2.

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2: 1. Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 2. Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; 3. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; 4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; 5. Bà Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trước Đảng, trước Nhân dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Lâm cũng cho biết, trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và với vai trò của mình, bản thân chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, ổn định và khả thi trong thực tiễn; kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đại biểu điểm cầu xã Xuân Lộc và Đồng Lộc theo dõi chương trình hành động của các ứng viên.

Bố trí thời gian thỏa đáng cho hoạt động đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; luôn theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp trình bày chương trình hành động.

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI bày tỏ quyết tâm nếu được tín nhiệm bầu chọn, trên cơ sở vai trò, trách nhiệm được giao, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và vì sự phát triển chung của địa phương.

Cử tri Trần Huy Thắng - thôn Đông Huề, xã Can Lộc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ dành hết tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, là tiếng nói đại diện cho cử tri và Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội. Đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà nói chung và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục rà soát, tổng hợp, bổ sung vào chương trình hành động trong thời gian tới.