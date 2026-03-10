Tin tức

Luôn lắng nghe và đại diện trung thực tiếng nói của Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Đạm.

Thuỳ Dương
bqbht_br_6a.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 10/3, tại xã Cổ Đạm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8.

Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Hà Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; các ứng cử viên HĐND tỉnh và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Cổ Đạm đến hội trường xã Đan Hải.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe thông qua danh sách và tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 (gồm các xã Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm).

bqbht_br_1a.jpg
Chủ trì hội nghị.

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8:

1. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

2. Bà Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh

3. Ông Phan Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ tỉnh

5. Ông Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân

6. Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

7. Bà Ngô Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân

8. Bà Đoàn Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động - tiền lương, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

bqbht_br_13a.jpg
Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua danh sách ứng cử viên.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; đồng thời lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ luôn lắng nghe và đại diện trung thực tiếng nói của Nhân dân; duy trì việc tiếp xúc cử tri thường xuyên, thực chất, không hình thức; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, có kết quả trả lời rõ ràng đến cùng cho cử tri, Nhân dân.

bqbht_br_3a.jpg
Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là tập trung giám sát vào những vấn đề Nhân dân quan tâm. Phát huy vai trò của mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4a.jpg
Cử tri lắng nghe chương trình hành động.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh nhà; luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri và chịu sự giám sát của Nhân dân...

bqbht_br_9a.jpg
Bà Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trình bày chương trình hành động.
bqbht_br_8a.jpg
Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trình bày chương trình hành động.
bqbht_br_98.jpg
Ông Phan Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.
bqbht_br_65.jpg
Ông Trần Văn Lượng - - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.
bqbht_br_87a.jpg
Bà Đoàn Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động - tiền lương, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trình bày chương trình hành động.
bqbht_br_97a.jpg
Bà Ngô Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời chuyển tải tới HĐND và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm nhiều hơn đến việc cấp ngân sách, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường; hỗ trợ nhà ở sau bão lụt; các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; nâng cấp đê chắn sóng trên tuyến đê Hội Thống...

bqbht_br_96a.jpg
Cử tri Trịnh Văn Luật (xã Cổ Đạm) kiến nghị một số nội dung.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải trình các nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, khẳng định các ứng cử viên sẽ tiếp tục lựa chọn, tổng hợp nội dung cử tri phản ánh và nếu trúng cử, sẽ kịp thời gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

