Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cùng với cả nước, Nhân dân Hà Tĩnh đã tham gia tích cực vào cuộc Tổng tuyển cử. Trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nạn đói, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế và tình hình chính trị - xã hội đang đứng trước nhiều thách thức, việc tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu đã thể hiện nỗ lực lớn của chính quyền cách mạng trong việc xây dựng một nền tảng pháp lý và chính trị cho nhà nước mới. Sự tham gia rộng rãi của cử tri tại địa phương góp phần khẳng định tính đại diện và tính chính danh của Quốc hội khóa I.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hà Tĩnh tháng giêng năm 1946

Hòa chung khí thế sục sôi của cả nước, Hà Tĩnh bước vào cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên với một quyết tâm sắt đá. Dù bối cảnh lịch sử vô cùng ngặt nghèo, công tác chuẩn bị tại địa phương vẫn được tiến hành hết sức khẩn trương, kỹ lưỡng, bảo đảm nguyên tắc dân chủ và tiến bộ. Các đội cứu quốc quân được thành lập ở các làng xã (tiền thân của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sau này) đã nhanh chóng tỏa đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu.

Vượt lên trên cái đói đang hoành hành và những tàn dư áp bức của chế độ cũ, người dân khắp cả tỉnh đều tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Chính sự đồng lòng, giác ngộ chính trị sâu sắc ấy đã làm nên con số hơn 97% cử tri đi bầu cử. Những lá phiếu đầu tiên đó đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén, góp phần bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Cử tri xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ứng cử. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 tại Hà Tĩnh cho thấy sự tham gia tích cực của cử tri địa phương. Trong cuộc bầu cử này, Hà Tĩnh có 7 đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm: Tạ Quang Bửu, Trần Hữu Duyệt, Trần Bình, Lê Lộc, Hồ Văn Ninh, Nguyễn Trọng Nhã và Vương Đình Lượng.

Cùng với việc bầu đại biểu Quốc hội, các thiết chế chính quyền địa phương cũng được từng bước củng cố. Theo tài liệu thống kê, có 26 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp tỉnh và 181 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã. Sau bầu cử, HĐND các cấp tiến hành các kỳ họp đầu tiên để bàn bạc những vấn đề liên quan đến tổ chức chính quyền, ổn định đời sống xã hội và triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình đất nước còn nhiều khó khăn.

Tỷ lệ đi bầu hơn 97% trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, vận mệnh quốc gia “ngàn cân treo sợi tóc” là một kết quả đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, khẳng định đanh thép lòng yêu nước và ý chí sắt đá của người dân Hà Tĩnh.

Phát huy tinh thần quê hương cách mạng

Tiếp nối hào khí 80 năm của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Hà Tĩnh đang dồn toàn lực cho những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khắp các nẻo đường từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến ven biển, không khí rộn ràng, náo nức hiện diện trên từng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên các cụm pa-nô, áp phích và lan tỏa mạnh mẽ qua các nền tảng số, nhóm Zalo cộng đồng. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng thông qua báo cáo viên tại hơn 160 hội nghị cấp xã, phường; duy trì hơn 90 sản phẩm báo chí chuyên sâu hàng tuần và đẩy mạnh sử dụng infographic, video ngắn trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Vũng Áng.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 1.124.089 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Để phục vụ tốt nhất cho ngày hội lớn, hệ thống tổ chức bầu cử đã được kiện toàn đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bao gồm 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 395 ban bầu cử cấp xã, cùng với 1.100 tổ bầu cử quy tụ 18.196 thành viên. Tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ lưỡng cho hơn 6.275 thành viên tổ bầu cử, đảm bảo mọi điều kiện ở mức độ sẵn sàng cao nhất.

Sự háo hức và chủ động được thể hiện rõ nét ở mọi tầng lớp nhân dân. Tại những địa bàn ven biển như xã Lộc Hà, phường Vũng Áng, nơi có đông đảo đồng bào giáo dân và người lao động làm việc ở nước ngoài hay các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các tổ bầu cử đã phân công thành viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền. Tại các cảng cá và khu neo đậu, bà con ngư dân cũng đã chủ động tính toán, sắp xếp lịch trình vươn khơi để kịp thời trở về đất liền thực hiện quyền công dân. Cùng với đó, các phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối và bảo đảm cấp điện thông suốt đã được các lực lượng chức năng kích hoạt đồng bộ. Tất cả đang hòa chung một nhịp đập, bảo đảm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn, thể hiện trọn vẹn ý chí, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh.

Nhìn lại chặng đường 80 năm (1946 - 2026), những lá phiếu lịch sử ngày 6/1 mãi là ngọn lửa thiêng soi đường. Từ ý chí kiên trung năm xưa đến khát vọng phát triển hôm nay, Hà Tĩnh quyết tâm biến niềm tự hào lịch sử thành hành động cụ thể, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.