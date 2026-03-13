Tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phúc Quang
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thạch Xuân.

Sáng 13/3, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã, phường: Cẩm Bình, Thạch Xuân, Hà Huy Tập.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, lãnh đạo các sở, ngành cùng tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với lãnh đạo xã Cẩm Bình tại khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Bình Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đi kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Bình Vinh), khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Trung Nam) thuộc xã Cẩm Bình; khu vực bỏ phiếu số 12 (tổ dân phố 3), khu vực bỏ phiếu số 14, (tổ dân phố Nhân Hòa) thuộc phường Hà Huy Tập; khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Quyết Tiến), khu vực bỏ phiếu số 9 (thôn Đồng Sơn) thuộc xã Thạch Xuân.

Đoàn công tác của tỉnh động viên ban cán sự TDP 3, phường Hà Huy Tập.
Kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân.

Xã Cẩm Bình có 28 thôn với trên 14.700 cử tri, bố trí thành 12 khu vực bỏ phiếu; phường Hà Huy Tập có 37 tổ dân phố với trên 18.000 cử tri, bố trí 14 khu vực bỏ phiếu; xã Thạch Xuân có 22 thôn với gần 11.000 cử tri, bố trí 10 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ban cán sự các thôn, tổ dân phố phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Theo báo cáo từ các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được hoàn tất. Danh sách các ứng cử viên đều được niêm yết công khai theo đúng quy định; số lượng cử tri đã được rà soát và phát phiếu. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học; các khu vực bỏ phiếu đều được lựa chọn hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Công tác thông tin, tuyên truyền được các địa phương chủ động triển khai từ sớm, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tạo không khí lan tỏa cho ngày hội lớn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác niêm yết danh sách cử tri và thông tin các ứng cử viên đã được triển khai theo đúng quy định. Cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều nên đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Cập nhật kịp thời danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Huy động lực lượng đoàn viên, hội viên đến các khu vực bỏ phiếu để hỗ trợ, hướng dẫn cử tri, nhất là người cao tuổi trong quá trình bầu cử. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Tin tức khác

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.