Tin tức

Phát huy vai trò trưởng bản, người có uy tín trong công tác bầu cử ở vùng biên

(Baohatinh.vn) - Ở các bản làng vùng biên Hà Tĩnh, tiếng nói của trưởng bản và người có uy tín đang trở thành “cầu nối” đưa thông tin về công tác bầu cử đến gần hơn với đồng bào, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri nơi phên dậu Tổ quốc.

Thế Mạnh - Thu Hà

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) những ngày này dường như rộn ràng hơn thường lệ. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ. Trong những nếp nhà sàn đơn sơ, Trưởng bản Hồ Thị Kiên cùng cán bộ tổ biên phòng cắm bản trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích cho bà con về ý nghĩa của cuộc bầu cử; hướng dẫn cụ thể quy trình, quy định bỏ phiếu và nhắc nhở thời gian, địa điểm tham gia.

Trưởng bản Hồ Thị Kiên cùng cán bộ tổ biên phòng cắm bản trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích cho bà con về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Đời sống vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, do đó, với một số người dân tộc Chứt, bầu cử là nội dung khá mới mẻ. Vì vậy, những buổi tuyên truyền gần gũi, bằng tiếng nói quen thuộc và cách giải thích mộc mạc, dễ hiểu của Trưởng bản Hồ Thị Kiên đã giúp bà con dần nắm rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Bà Hồ Thị Mai, người dân bản Rào Tre chia sẻ: “Qua nghe giải thích, tôi đã nắm rõ nội dung bầu cử, hiểu cách bỏ phiếu và sẽ đi bầu cử đúng quy định.”

Cùng với chính quyền cơ sở, bộ đội biên phòng, Trưởng bản Hồ Thị Kiên đến từng hộ dân giải thích cho bà con hiểu về bầu cử.

Bà Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre cho biết: “Bà con mình hiểu chưa đầy đủ thông tin, mình là trưởng bản, phải nói cho bà con hiểu. Cũng có những gia đình phải đến nhiều lần mới gặp, phải giải thích nhiều lần bà con mới thấu hiểu, nhưng tôi không lấy đó làm trở ngại. Chỉ cần bà con hiểu đúng và vui vẻ cùng tham gia đi bầu cử là niềm vui của chúng tôi”

Không chỉ ở Rào Tre, vai trò của trưởng bản, người có uy tín còn được phát huy rõ nét tại nhiều địa bàn vùng dân tộc thiểu số các xã Hương Xuân, Phúc Trạch, Sơn Kim 1…

Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng ban Liên lạc đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Kim 1 được xem như “sợi dây” gắn kết cộng đồng. Ông là cầu nối giữa 161 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Thái, Mán, Mường, Thổ, Khơ Mú) trên địa bàn và giữa bà con với người dân tộc Kinh.

Những ngày hướng tới bầu cử, ông Thân luôn tất bật bám địa bàn, phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn bà con nắm rõ quy trình bầu cử, vận động cử tri tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng ban Liên lạc đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Kim 1 là người có uy tín trên địa bàn.

Ông Phạm Anh Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 khẳng định: “Với hơn 30 năm làm công tác xã hội, luôn gương mẫu, trách nhiệm, ông Thân rất có uy tín trong cộng đồng. Mỗi khi ông Thân trực tiếp vận động, bà con đều tin tưởng và tích cực hưởng ứng, góp phần giúp công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn đạt hiệu quả cao”.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 12 trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Từ những bản làng xa xôi nơi biên giới Hà Tĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng đang lan tỏa.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành trong nhận thức và ý thức công dân của đồng bào vùng biên. Đằng sau mỗi lá phiếu là sự tận tụy, bền bỉ của trưởng bản, người có uy tín ngày đêm bám bản, bám dân, góp phần vì sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thân hướng dẫn bà con nắm rõ quy trình bầu cử, vận động cử tri tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: “Khi có già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền, bà con rất tin tưởng, bởi họ am hiểu phong tục, tập quán và tâm lý của từng hộ dân. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với đội ngũ người có uy tín và lực lượng biên phòng đã tạo nên sức lan tỏa tích cực.

Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử không chỉ góp phần vào thành công của mỗi kỳ bầu cử mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc”.

Tin liên quan

#trưởng bản #Hà Tĩnh #Dân tộc Chứt #Rào Tre #Bầu cử đại biểu QH và HĐND tỉnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tin tức khác

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.