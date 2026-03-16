Cử tri gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Kịp thời, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh "sắp xếp lại giang sơn", thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chính vì vậy, công tác tổ chức, chuẩn bị đặt ra yêu cầu toàn diện và chặt chẽ hơn trong tất cả các khâu thực hiện.

Khu vực bỏ phiếu số 16 (TDP 9 Nam Hà, phường Thành Sen) tiến hành nghi lễ chào cờ.

Ngay sau khi hành lang pháp lý được hoàn thiện và các văn bản hướng dẫn bầu cử được ban hành, Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng được thành lập để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của UBBC tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu ban hành văn bản; hướng dẫn, đôn đốc UBND các cấp triển khai. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác bầu cử, kịp thời báo cáo UBBC tỉnh chỉ đạo, điều hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ.

Cử tri nghiên cứu danh sách các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Xuyên suốt quá trình chuẩn bị bầu cử, công tác "thiết kế" nhân sự được xác định là khâu trọng yếu. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp đóng vai trò trung tâm, điều phối các quy trình hiệp thương. Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: "Với trọng trách là chủ thể hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật trong toàn bộ quá trình bầu cử. Đây cũng là căn cứ để UBBC tỉnh lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng đã phát huy vai trò xuyên suốt để giữ nhịp dân chủ từ các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử".

Ngoài vai trò dẫn dắt của các cơ quan, tổ chức, yếu tố quan trọng đảm bảo mọi quy trình diễn ra nhịp nhàng, xuyên suốt là trình độ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ trực tiếp làm công tác bầu cử. Trong quá trình thực hiện, các xã, phường đặc biệt chú trọng tới công tác tập huấn cho lực lượng tham gia, đặc biệt là ban bầu cử, tổ bầu cử và các thành viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu. Việc tập huấn được thực hiện bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn lý thuyết với tình huống thực tiễn, bảo đảm mỗi cán bộ làm công tác bầu cử đều nắm chắc quy định, hiểu rõ quy trình và cách xử lý các tình huống phát sinh.

Tại bản Rào Tre, cảnh quan môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp, tạo khí thế sôi nổi cho ngày hội toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Xuyên khẳng định, khi cán bộ trực tiếp thực hiện làm công tác bầu cử tại cơ sở nắm vững nghiệp vụ, thực hiện đúng quy trình sẽ góp phần bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cử tri. Do đó, đội ngũ này không ngừng được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Chính sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ, xuyên suốt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tạo tiền đề đặc biệt quan trọng để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Tĩnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Cử tri đồng thuận, tin tưởng, bỏ phiếu với tỷ lệ cao

Bắt đầu từ 6h30' - 7h sáng ngày 15/3, lễ khai mạc bầu cử tại 1.100 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh đã được tổ chức đồng loạt, trang trọng, đúng trình tự và thời gian quy định. Các nghi thức như chào cờ, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu được thực hiện nghiêm túc dưới sự chứng kiến của cử tri và các thành phần theo quy định.

Ông Phạm Văn Hóa (thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang) xúc động khi cầm trên tay tấm thẻ cử tri, trực tiếp đi bỏ phiếu.

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 8 gồm các thôn: Trung Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Đại, Vĩnh Hòa (xã Đức Quang) từ sớm, cử tri Phạm Văn Hóa - thôn Vĩnh Phúc không giấu được niềm hạnh phúc: “Năm nay tôi 87 tuổi, đã nhiều lần tham gia bầu cử nhưng mỗi lần đi bỏ phiếu luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Tôi hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân vào bộ máy cơ quan dân cử".

Đây cũng là cảm xúc chung của gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh trong ngày 15/3. Chính vì vậy, theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã ghi nhận những con số ấn tượng: đến 8h30', Hà Tĩnh đứng đầu 34 tỉnh thành với tỷ lệ cử tri đạt 27,7%; 11h30', tỷ lệ cử tri đạt 91,31%; 15h đạt 98,45%. Theo số liệu từ Sở Nội vụ, tại thời điểm 21h30' ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 968.275/968.380 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%. Trong đó, nhiều địa phương đã hoàn thành bỏ phiếu sớm với tỷ lệ 100% như: xã Sơn Kim 1, xã Phúc Trạch, phường Nam Hồng Lĩnh, xã Việt Xuyên, xã Kỳ Văn...

Theo đánh giá từ các địa phương, hầu hết các cử tri đều có mặt tại các khu vực bỏ phiếu từ sớm; nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử các ứng cử viên; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn đại biểu. Quá trình bầu cử diễn ra liên tục, ổn định với sự tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu được các tổ bầu cử triển khai nhịp nhàng, đúng quy định, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng và đúng pháp luật. Cử tri tham gia bầu cử trật tự, nghiêm túc, phấn khởi và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình; từ đó, chọn ra các đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho tâm tư, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo. Lực lượng chức năng luôn túc trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nếu có. Cùng với đó, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quá trình bầu được chuẩn bị đầy đủ, bố trí khoa học.

Bắt đầu từ 19h ngày 15/3, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, đồng bộ, đúng quy trình. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo. Từ kết quả này cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh: "Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu. UBBC tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm quy trình kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo xác định kết quả bầu cử chính xác, khách quan và đúng luật định".

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình, vững tin vào một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND mới, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.