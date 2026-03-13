Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.

Sáng 13/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Thiên Cầm và Yên Hòa.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn 9 - thôn 12), xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn 4 - thôn 5), khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn 9 - thôn 12), xã Cẩm Xuyên; khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Nguyễn Đối, thôn Tiến Thắng), khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Lai Lộc và Lai Trung), xã Cẩm Hưng; khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Vinh Lộc), xã Cẩm Trung; khu vực bỏ phiếu số 11 (thôn Yên Thọ), xã Thiên Cầm và khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Nhân Hòa), xã Yên Hòa.

bqbht_br_aimg-4421.jpg
bqbht_br_aimg-4409.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Nguyễn Đối và Tiến Thắng), khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Lai Lộc và Lai Trung), xã Cẩm Hưng.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng tiến độ, quy định. Các địa phương đã tập trung rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định; tổ chức niêm yết danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia bầu cử. Đồng thời, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử.

bqbht_br_aimg-4448.jpg
aimg-4473.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra, nắm tình hình tại các khu vực bỏ phiếu xã Cẩm Trung.
bqbht_br_aimg-4502.jpg
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 11 (thôn Yên Thọ), xã Thiên Cầm.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần, sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

bqbht_br_aimg-4512.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác trao đổi với thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Nhân Hòa), xã Yên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung công việc liên quan. Trước mắt, tiếp tục tập trung rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định, theo dõi chặt chẽ, cập nhật di biến động danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi người dân. Đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động và trên các nền tảng mạng xã hội; thường xuyên thông tin để cử tri nắm ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, phổ biến thể lệ, nội quy, danh sách ứng cử viên…

Các thành viên tổ bầu cử bám sát quy chế, phân công nhiệm vụ để thực hiện các phần việc; lưu ý các vấn đề như: thẻ cử tri dự phòng, hòm phiếu phụ, khu vực hỗ trợ… và các tình huống phát sinh, tránh bị động, bất ngờ. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết; tăng cường phối hợp với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất.

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.