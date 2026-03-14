Các xã vùng biên Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho ngày bầu cử

Xác định cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, các xã biên giới ở Hà Tĩnh đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị. Mọi phần việc quan trọng từ khâu rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách ứng cử viên đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đều được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và sự trang nghiêm.

Tại xã Sơn Kim 1, ghi nhận thực tế cho thấy địa phương đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Toàn xã có 4 đơn vị bầu cử với 5 khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho người dân đi lại.

Tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các thôn: Khe Dầu, Kim Cương 1 và Kim Cương 2 - nơi có gần 1.300 cử tri tham gia bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được đặc biệt chú trọng. Đây là những địa bàn nằm khá xa trung tâm xã, địa hình rộng, đòi hỏi sự sâu sát trong từng chi tiết.

Xã Sơn Kim 1 có 5 khu vực bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kim 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 cho biết: “Xác định đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa, chúng tôi đã chủ động rà soát kỹ lưỡng biến động cử tri, đồng thời thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi công dân, từ người trẻ đến người già neo đơn, đều nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ của mình, từ đó tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn”.

Ông Phạm Anh Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho hay: “Ngoài việc hoàn thiện cơ sở vật chất, địa phương tập trung cao cho công tác tuyên truyền trực quan và truyền thanh lưu động. Qua đó, giúp người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của lá phiếu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm để mỗi cử tri tự giác tham gia với tâm thế phấn khởi, thực sự coi đây là cơ hội để gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình”.

Tại xã Sơn Kim 2, thời điểm này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền đã nhuộm thắm các cung đường dẫn vào các thôn. Để người dân hiểu rõ quy định và quy trình bầu cử, địa phương đã có cách làm sáng tạo khi lồng ghép nội dung quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh vào các buổi sinh hoạt thôn, chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

Các khu vực bỏ phiếu ở xã Sơn Kim 2 đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 chia sẻ: “Do địa bàn rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm nên chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tổ chức các điểm bỏ phiếu tại vị trí thuận lợi nhất. Song song với đó, xã đã phân công cụ thể cán bộ xuống từng thôn để bám nắm tình hình tư tưởng, hướng dẫn cử tri nắm rõ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Việc chuẩn bị được thực hiện từng bước, bảo đảm đúng quy trình và đặc biệt là phải phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của bà con vùng biên”.

Các địa phương chú trọng công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, không bị động.

Xã Hương Xuân rực rỡ cờ hoa, khí thế trước ngày bầu cử.

Tại xã Hương Xuân, không khí hướng về ngày bầu cử cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên được niêm yết trang trọng tại các nhà văn hóa thôn - nơi người dân thường xuyên lui tới trao đổi, tìm hiểu. Được biết, toàn xã có 10 tổ bầu cử và 10 khu vực bỏ phiếu với hơn 13.000 cử tri.

Bà Nguyễn Thanh Nga - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, Tổ trưởng tổ bầu cử số 10 chia sẻ: “Người dân nơi đây rất quan tâm đến cuộc bầu cử lần này. Qua công tác tuyên truyền, bà con đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, đủ năng lực để phản ánh tiếng nói của Nhân dân đến các cấp có thẩm quyền. Với đồng bào vùng biên, điều quan trọng nhất là đại biểu sau khi trúng cử phải thực sự gần dân, lắng nghe và trăn trở cùng những khó khăn thực tế của địa phương”.

Lãnh đạo xã Vũ Quang kiểm tra khu vực bỏ phiếu ở thôn tái định cư Ngân Kiều.

Người dân kỳ vọng, các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ không chỉ là những người "nói dân nghe" mà còn phải "nghe dân nói", tham gia xây dựng và hoàn thiện những cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng biên giới, vùng sâu vùng xa. Đó là nền tảng để thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đồng thời giữ vững "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc "phên dậu" nơi biên cương Tổ quốc.

Cử tri Nguyễn Văn Minh (thôn 11, xã Sơn Hồng) chia sẻ: “Gia đình tôi cũng như bà con nơi đây rất phấn khởi và kỳ vọng vào ngày bầu cử sắp tới. Dù ở địa bàn biên giới, nhưng nhờ cán bộ xã, thôn tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thường xuyên nên chúng tôi đã nắm rõ lịch bầu cử. Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, thực sự sâu sát cơ sở và biết lắng nghe tiếng nói của Nhân dân. Hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ mang tâm huyết, trí tuệ để đề xuất những chính sách thiết thực, giúp đời sống người dân vùng biên ngày càng khởi sắc".

Vùng biên Hà Tĩnh hướng về ngày hội non sông.

Hòa chung dòng chảy của cả nước, những cử tri nơi đại ngàn Hà Tĩnh đang đếm ngược thời gian để đi bỏ phiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội non sông, mở ra một chương mới cho sự phát triển của quê hương.