Những “pháo đài” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh (Bài 3): Lực lượng vũ trang vững vàng trên trận tuyến mới

Có một trận tuyến mới trong nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện. Dù phải ứng biến theo diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhưng với sức bền, trí sáng, LLVT Hà Tĩnh đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong cuộc chiến với “giặc dịch”.

Trong những diễn biến mới của dịch bệnh, nhất là khi xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, lực lượng công an lại có thêm nhiều nhiệm vụ mới. Trong đó, nhiệm vụ phối hợp khai thác thông tin lịch trình di chuyển của ca bệnh và điều tra truy vết các F1, F2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn và cắt đứt nguồn lây bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Sơn (ngày 13/6). Ảnh: Hữu Trung

Là địa bàn “đi sau” trong trận tuyến chống dịch nhưng tình hình dịch bệnh ở Hương Sơn lại có nhiều diễn biến phức tạp. Sự gian dối trong lời khai của ca bệnh đã làm rối loạn thông tin, khiến việc truy vết gặp khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an. Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện các ca bệnh Covid-19 đầu tiên, theo chỉ đạo của tỉnh và ngành, chúng tôi đã huy động lực lượng cùng vào cuộc với chính quyền địa phương và ngành y tế. Nhận thấy, nhiệm vụ truy vết dịch tễ của các ca bệnh hết sức quan trọng, ngay từ đầu, chúng tôi đã rất chú trọng đến vấn đề này. Khi nhận được thông tin ca bệnh khai lịch trình thiếu trung thực, chúng tôi lập tức phân công lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, buộc những người liên quan phải khai báo chính xác, đầy đủ lịch trình tiếp xúc. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu ban đầu cho thấy, có dấu hiệu của tội phạm liên quan đến việc làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện nên ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn ra Quyết định số 33, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật”. Quyết định của Công an Hương Sơn đã khiến người dân yên lòng và thêm tin tưởng vào khả năng kiểm soát tình hình dịch bệnh của các lực lượng chức năng. Quyết định đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định giấu giếm, khai báo lịch trình thiếu trung thực.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo huyện kiểm tra chốt phong toả ở thôn 1, xã Sơn Trường. Ảnh: Ánh Dương

Trước những tình huống mới của dịch bệnh, ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết điều tra, khai thác thông tin đối với các F0 khai báo không trung thực; xử lý nghiêm cá nhân không hợp tác, cố tình khai báo không trung thực. Đây chính là cơ sở để lực lượng công an quyết liệt hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần cùng các lực lượng khác nhanh chóng khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn và cắt đứt nguồn lây bệnh khi xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Cũng từ ngày 16/6 đến nay, Hà Tĩnh không ghi nhận thêm ca bệnh nào trong cộng đồng.

Video: Ánh Dương

Những ngày Hà Tĩnh liên tục phát sinh ca bệnh trong cộng đồng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là khoanh vùng, phong tỏa để “khóa chặt” các khu vực có nguy cơ, ngăn dịch lây lan ra cộng đồng. Và LLVT được giao trách nhiệm lập chốt kiểm soát dịch bệnh và trực chốt với yêu cầu tuyệt đối đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tại đây, không thể đong đếm hết những vất vả của các lực lượng và rất nhiều hình ảnh cảm động ở các chốt trong những ngày nắng mưa khoan nhặt… đã thức dậy nỗi xúc động sâu xa trong cộng đồng.

Chốt kiểm soát dịch bệnh là một nhiệm vụ mới đối với LLVT nhưng không một đơn vị hay cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nào bị động, bỡ ngỡ. Rạng sáng 5/6, ngay sau khi phát hiện 2 ca bệnh Covid-19 tại xã Thạch Trung, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Với nhiệm vụ của mình, Công an TP Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch cùng các phương án cụ thể, khoa học để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Được giao trách nhiệm chủ trì thiết lập các chốt kiểm soát, ngay lập tức, Công an TP Hà Tĩnh đã điều động CBCS phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc lập chốt. Trong quá trình phối hợp “chiến đấu” với dịch bệnh, có những lúc chúng tôi phải chủ trì lập và phụ trách 85 chốt. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng với quyết tâm cao và sự hỗ trợ của Công an tỉnh cùng một số lực lượng khác, các CBCS của chúng tôi đã và đang bám chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

........

Trung uý Nguyễn Huy Cường - Đội Hình sự Công an TP Hà Tĩnh trao đổi tình hình với lãnh đạo trong phiên trực.

Trong làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid-19, trên nẻo đường tác nghiệp của mình, chúng tôi đã gặp rất nhiều CBCS công an làm nhiệm vụ trực chốt. Vất vả, gian nan, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy nhưng không một ai phàn nàn hay nhụt chí. Tất cả đều nguyện đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Giống như nhiều đồng đội ở Công an thành phố, Trung úy Nguyễn Huy Cường - Đội Hình sự đã có thời gian dài bám chốt không rời. Từ khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng trên địa bàn thành phố đến nay, anh đã thực hiện nhiệm vụ ở 3 chốt và hiện tại, anh đang cùng 2 đồng đội bám chốt 14B ở thôn Đông Tiến - xã Thạch Trung với nhiệm vụ ngăn không cho người dân trong và ngoài vùng phong tỏa lưu thông hàng hóa qua các nhánh đường phụ hay đồng ruộng.

Trong đêm mưa 12/6, nhà bạt chốt 14B nơi Trung uý Nguyễn Huy Cường trực đã đổ hoàn toàn (ảnh trái). Dưới cái nắng gắt gao, lực lượng công an vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ canh chốt nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh (ảnh phải).

Trung úy Cường chia sẻ: “Công việc trực chốt tuy vất vả và nguy hiểm nhưng từ đây tôi cảm nhận rất rõ tình quân dân. Đêm 12/6, trong mưa gió, lán của chúng tôi bị sập xuống thì chủ nhà dân trước chốt đã không ngại ngần mở cửa cho chúng tôi vào trú. Những người dân xung quanh cũng sẵn sàng tiếp tế thực phẩm cho chúng tôi. Đó chính là động lực giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày nắng nực, đêm mưa ướt sũng quần áo hay những đêm đang ngủ mở mắt thấy rắn bò dưới giường sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi”.

Các lực lượng phối hợp chốt trực, phun khử khuẩn tại cửa ngõ huyện Lộc Hà.

Tham gia nhiệm vụ chống dịch, nhiều chiến sỹ công an cả tháng trời không về nhà là chuyện thường. Các anh không kể với chúng tôi về những gì đã và đang trải qua trong lúc dịch bệnh nhưng nhìn đôi mắt trũng sâu, làn da cháy nắng và những hoạt động liên tục của các anh tại đây, chúng tôi cảm nhận rất rõ nỗi vất vả trên trận tuyến chống dịch. Chốt trực ở cầu Gia Mỹ (quốc lộ 281) nơi hiện nay vẫn đang hoạt động hết công suất là chốt cửa ngõ của huyện Lộc Hà. Đây là nơi lưu thông của một lượng lớn hàng hóa, đòi hỏi việc kiểm soát cần chặt chẽ hơn bao giờ hết. Chính vì thế, các chiến sỹ công an nhân dân lại càng cần thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình tốt hơn.

Các lực lượng trực chốt phong toả ở thôn 1, xã Sơn Trường (Hương Sơn).

Thôn đội trưởng dân quân thôn 9, xã Sơn Trường (Hương Sơn) Nguyễn Đình Diên tranh thủ ăn cơm trong phiên trực chốt.

Tham gia trực chốt còn có lực lượng dân quân địa phương. Mặc dù không đóng vai trò chủ chốt nhưng số lượng dân quân ở các chốt thường đông nhất. Anh Nguyễn Đình Diên - trực chốt phong tỏa ở thôn 1, xã Sơn Trường (Hương Sơn) cho biết: “Ngay sau khi phát hiện ca bệnh trên địa bàn, là Thôn Đội trưởng dân quân thôn 9, tôi đã tình nguyện xin đi trực chốt kiểm soát dịch bệnh. Xung phong cùng tôi trong đợt này còn có thôn đội trưởng dân quân các thôn khác. Công việc tuy vất vả và đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng đây là dịp để chúng tôi được rèn luyện nhiều hơn”.

Khi cuộc chiến chống dịch trên địa bàn đang ở thời điểm cam go nhất, thì ở biên cương, các chiến sỹ biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch càng phải chắc tay súng. Kể từ những ngày đầu tham gia trận tuyến ngăn dịch xâm nhập từ biên giới đến nay, các CBCS lực lượng biên phòng chưa một phút ngơi nghỉ. Đại úy Nguyễn Văn Cường là chiến sỹ ở chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh, Đồn Biên phòng Sơn Hồng - một trong những điểm chốt nhiều nguy cơ người nhập cảnh trái phép từ biên giới Việt - Lào. Từ tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, anh và nhiều đồng đội hầu như chưa về nhà. Những ngày này theo dõi diễn biến dịch bệnh phức tạp, Nhân dân cả tỉnh đang chung sức, đồng lòng ứng phó với dịch bệnh, các anh lại có thêm động lực để kiên gan, bền chí tăng cường tuần tra các khu vực, chốt chặn các vị trí xung yếu, quyết giữ vững biên cương để quê nhà vững lòng chống dịch”.

Cán bộ, chiến sỹ chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Đồn Biên phòng Sơn Hồng trước giờ hành quân thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn người nhập cư trái phép (ảnh trên). Căn bếp đơn sơ của lực lượng chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Đồn Biên phòng Sơn Hồng (ảnh dưới).

Thượng tá Nguyễn Mậu Phúc - Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Trước những diễn biến mới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ các tuyến biên giới, cửa khẩu; tăng cường kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch tại đơn vị và trên các tuyến biên giới.

Hiện nay, 354 CBCS luôn thường trực làm nhiệm vụ chống nhập cảnh trái phép ở 25 tổ chốt phòng, chống dịch; sẵn sàng lực lượng và phương tiện để chi viện cho các mũi khi có yêu cầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa bàn Hà Tĩnh với lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, qua đó, tuyên truyền tốt hơn tới công dân Việt Nam ở Lào. Nhờ đó, thời gian qua đã giảm lượng người nhập cảnh về Việt Nam, một số ít trường hợp nhập cảnh trái phép đều bị phát hiện, bắt giữ đưa đi cách ly tập trung”.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cán bộ, chiến sỹ bổ sung cho các chốt phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng - Liệu

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất; triển khai toàn lực lượng, chủ động khắc phục khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, thần tốc, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tăng cường cho các địa bàn trọng điểm về dịch bệnh. Lực lượng quân đội còn phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tự giác khai báo y tế; tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; trực ở các chốt phong tỏa; tổ chức tiếp nhận, bảo đảm nơi ăn chốn ở, phục vụ ăn uống cho các công dân ở các khu cách ly tập trung... Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 105 lượt cán bộ, nhân viên lực lượng thường trực, 765 lượt dân quân tham gia làm nhiệm vụ tại 167 chốt phong tỏa và 61 khu cách ly trên toàn tỉnh.

Trong ngày 5/6, tất cả các điều kiện cần thiết tại khu cách ly của tỉnh ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã được Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và lực lượng y tế dự phòng cơ bản hoàn tất. Ảnh: Tiến Dũng

Thực thi nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thời tiết cực đoan nhưng LLVT Hà Tĩnh vẫn vững tâm, bền chí, thực hiện nghiêm túc các phương án, nguyên tắc trong phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm sức khỏe và cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Hơn mọi bài ca, chính những bước chân âm thầm và những hy sinh thầm lặng của các anh là khúc hát đẹp đẽ nhất về LLVT giữa thời bình.

Nhóm P.V Phòng Chính trị - xã hội

thiết kế: huy tùng

(Còn nữa)