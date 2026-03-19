Bảng quy đổi IELTS 2026: Cùng mức 6.0, có trường tính 8 điểm, trường tính 10 điểm

Quốc Duẩn 19/03/2026 15:31

Bảng quy đổi IELTS 2026 chứng kiến sự phân hóa mạnh của các trường. Cùng mức IELTS 6.0, có trường quy đổi thành điểm 10 nhưng trường khác chỉ tính mức 8 điểm

Bảng quy đổi IELTS 2026 có gì thay đổi so với trước

Tính đến trung tuần tháng 3, hàng loạt cơ sở giáo dục đại học công lập đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến. Theo quy định mới, các trường khi sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển phải xây dựng bảng quy đổi đảm bảo tính phân hóa với ít nhất 5 mức điểm.

Quy chế này nhằm đảm bảo tính công bằng, phản ánh thực chất năng lực thí sinh và triệt tiêu tình trạng "lạm phát" điểm 10 chứng chỉ từng tồn tại.

Thực tế ghi nhận, thay vì "cào bằng" mức 6.5 IELTS đạt điểm 10 như trước, tuyển sinh 2026 chứng kiến sự phân loại khắt khe hơn rõ rệt. Các trường đại học đã vận dụng quyền tự chủ để quyết định mức quy đổi sát với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành đào tạo.

Bảng quy đổi IELTS 2026: Cùng mức 6.0, có trường tính 8 điểm, trường tính 10 điểm

Bảng quy đổi IELTS sang điểm môn Tiếng Anh (thang 10) tại 30 trường đại học năm 2026

Dưới đây là tổng hợp bảng quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn Tiếng Anh (thang điểm 10) cập nhật từ thông báo chính thức của các trường tính đến ngày 11/3. Dấu "-" nghĩa là trường không tiếp nhận hoặc không quy đổi ở mức đó.

STTTên cơ sở giáo dục đại học4.05.05.56.06.57.07.58.0–9.0Ghi chú
1ĐH Ngoại thương577.588.599.510Ngưỡng hồ sơ từ 6.5
2ĐH Kinh tế Quốc dân--88.599.51010Ngưỡng hồ sơ từ 5.5
3ĐH Bách khoa Hà Nội-88.599.5101010Quy đổi cho hệ cử nhân
4HV Nông nghiệp Việt Nam6891010101010Trường duy nhất đổi 6.0 thành 10
5HV Báo chí & Tuyên truyền-7899.5101010Áp dụng cho tổ hợp có Anh văn
6HV Ngân hàng-88.599.5101010Phương thức xét kết hợp
7ĐH Thương mại-88.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
8ĐH Sư phạm Hà Nội 2-8.599.510101010Điểm 10 từ IELTS 6.5
9ĐH Luật Hà Nội---8.599.51010Không xét mức dưới 6.0
10ĐH Xây dựng Hà Nội-88.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
11HV Tài chính-88.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.5
12ĐH Quốc gia Hà Nội--8.599.5101010Khung quy đổi chung
13ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)--8.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
14ĐH Mở TP.HCM-78910101010Điểm 10 từ IELTS 6.5
15ĐH Nha Trang-6789101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
16ĐH CMC-88.599.259.59.7510Chia nhỏ mức điểm lẻ
17ĐH Thăng Long-88.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
18ĐH Điện lực-8.599.510101010Điểm 10 từ IELTS 6.5
19ĐH Mỏ - Địa chất-88.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
20ĐH Công nghiệp Hà Nội-7899.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.5
21ĐH Y Dược (ĐH Huế)--88.599.51010Điểm 10 từ IELTS 7.5
22ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM-88.599.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
23ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM)--88.599.51010Chỉ xét từ mức 5.5
24ĐH KH&CN Hà Nội (USTH)-77.588.599.510Điểm 10 từ IELTS 8.0
25ĐH Giao thông Vận tải0.51.01.01.51.52.02.02.5Cộng điểm thưởng
26ĐH Nguyễn Tất Thành688.599.5101010Chấp nhận từ mức 4.0
27ĐH Văn Lang688.599.5101010Chấp nhận từ mức 4.0
28ĐH Luật TP.HCM--+2.0+2.25+2.5+2.75+3.0+3.0Cộng điểm thưởng
29ĐH Công nghiệp TP.HCM-7899.5101010Điểm 10 từ IELTS 7.0
30ĐH Sư phạm Hà Nội--8.599.5101010Ưu tiên ngưỡng 7.5

Cẩn trọng điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng khi dùng bảng quy đổi IELTS

Bên cạnh bảng quy đổi IELTS, thí sinh cần đặc biệt quan tâm đến các điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng hồ sơ. Ví dụ điển hình là Trường ĐH Ngoại thương: dù bảng quy đổi có mức dành cho IELTS 4.0, nhưng theo thông báo hướng dẫn, trường chỉ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp đối với thí sinh đạt từ 6.5 IELTS trở lên.

Hai hình thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh 2026

Hình thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh 2026 có sự khác biệt rõ rệt giữa các trường. Nhóm trường như ĐH Giao thông Vận tảiĐH Luật TP.HCM không quy đổi trực tiếp sang thang điểm 10 mà chuyển sang hình thức cộng điểm ưu tiên/điểm thưởng trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển. Cách làm này đòi hỏi thí sinh phải nỗ lực đồng đều ở các môn văn hóa khác trong tổ hợp xét tuyển, thay vì chỉ tập trung vào chứng chỉ ngoại ngữ.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc nắm bắt chi tiết bảng quy đổi IELTS ngay từ thời điểm này sẽ giúp thí sinh có chiến lược ôn tập và đặt nguyện vọng phù hợp, tránh lỡ cơ hội vào các trường đại học mục tiêu do không đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật trong quy định mới.

              Bảng quy đổi IELTS 2026: Cùng mức 6.0, có trường tính 8 điểm, trường tính 10 điểm
