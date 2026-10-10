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Cập nhật 09:00 sáng 10/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang ở mức 144,8 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn10/10/2026 08:57

Vào lúc 09:00 sáng ngày 10/10/2026, giá vàng các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giữ nguyên mốc bán ra cao nhất là 144,80 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 10/10/2026, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn không có biến động mới so với hôm qua. Các đơn vị kinh doanh kim loại quý tiếp tục duy trì mức giá niêm yết cũ cho cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI tại hai thị trường lớn duy trì mức bán ra đạt 144.800.000 đồng/lượng và mua vào ở mức 141.800.000 đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh tăng hay giảm so với phiên trước đó.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 10/10/2026

  • SJC: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI Hà Nội: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI TP.HCM: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (đồng/lượng)Bán hôm nay (đồng/lượng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC141.800.000144.800.00000
DOJI HN141.800.000144.800.00000
DOJI SG141.800.000144.800.00000
BTMH139.800.000143.800.00000
BTMC VRTL139.900.000143.800.00000
BTMC SJC139.900.000144.800.00000
Phú Qúy SJC141.000.000144.800.00000
PNJ TP.HCM141.300.000144.300.00000
PNJ Hà Nội141.300.000144.300.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:00 sáng 10/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang ở mức 144,8 triệu đồng/lượng
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