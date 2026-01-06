Cập nhật giá vàng chiều nay 1/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới

Văn Khoa 01/06/2026 17:33

Giá vàng chiều nay 1/6 đồng loạt giảm tại nhiều thương hiệu lớn, trong khi vàng thế giới lùi về gần 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm về gần 4.500 USD/ounce trong ngày 1/6

Chiều 1/6, giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh xuống 4.493 USD/ounce, thấp hơn 47,5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, kim loại quý tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay 1 6 2026 hiện đà giảm về quanh mốc 4.500 USD ounce

Áp lực giảm xuất hiện khi đồng USD tăng giá và giá dầu leo thang trước những căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường hiện tập trung theo dõi các tín hiệu từ Fed cùng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 5, nhằm đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng miếng SJC chiều 1/6 giảm 500.000 đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước chiều 1/6 tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Các thương hiệu như PNJ, DOJI, BTMC và BTMH cũng đồng loạt hạ giá về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch ở mức 155,0 - 158,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm tương tự.

Riêng Mi Hồng đi ngược xu hướng thị trường khi tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng SJC lên 156,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn ngày 1/6 đồng loạt đi xuống

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm tại nhiều thương hiệu lớn. Mặt bằng giá phổ biến hiện dao động từ 155 - 158,5 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 được mua vào ở mức 155 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

Bảng giá vàng chiều nay 1/6/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nayNgày 1/6/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC155,5158,5-500-500
Tập đoàn DOJI155,5158,5-500-500
Mi Hồng156,3157,8+300+300
PNJ155,5158,5-500-500
Bảo Tín Minh Châu155,5158,5-500-500
Bảo Tín Mạnh Hải155,5158,5-500-500
Phú Quý155,5158,5-500-500
1. DOJI - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng SJC DOJI HCM155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng155,500
▼500K		158,500
▼500K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng 24K DOJI155,500
▼500K		158,500
▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ155,500
▼500K		158,500
▼500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng Kim Bảo 999.9155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng155,500
▼500K		158,500
▼500K
3. BTMC - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC155,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC155,500
▼500K		158,500
▼500K
Nhẫn tròn trơn BTMC155,500
▼500K		158,500
▼500K
Bản vị vàng BTMC155,500
▼500K		158,500
▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999153,500
▼500K		157,500
▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999153,500
▼500K		157,300
▼500K
4. SJC - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG153,500
▼500K		158,500
▼500K
Vàng SJC 5 chỉ153,500
▼500K		158,520
▼500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ153,500
▼500K		158,530
▼500K
