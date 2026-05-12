Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 12/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày Giá vàng chiều nay 12/5/2026 tăng tại nhiều thương hiệu lớn. Vàng SJC dao động quanh 165,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới chiều nay 12/5 là bao nhiêu

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 chiều nay 12/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.700 USD/ounce, giảm 34,5 USD/ounce (-0,73%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.379 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi chạm mức cao nhất trong ba tuần. Giá vàng giao ngay lùi 0,8% xuống còn 4.697,97 USD/ounce, trong khi vàng tương lai Mỹ giảm 0,5% xuống 4.704,70 USD/ounce. Đồng USD tăng giá trở lại cùng lo ngại lạm phát tại Mỹ là nguyên nhân chính gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Giá vàng còn chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran gần như bế tắc. Giới đầu tư hiện tập trung chờ dữ liệu CPI của Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất của Fed. Nhiều tổ chức lớn như Goldman Sachs và Bank of America cho rằng Fed khó giảm lãi suất trong năm nay do lạm phát và giá dầu vẫn neo cao.

Giá vàng cũng bị ảnh hưởng khi giá dầu và lợi suất duy trì ở mức cao, làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục chính sách tiền tệ cứng rắn. Trong khi đó, giá bạc giảm 2,2% xuống 84,18 USD/ounce, bạch kim giảm 3,1% và palladium giảm 1,7%.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 12/5 là bao nhiêu

Giá vàng miếng SJC chiều nay 12/5/2026 lúc 17h00 tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng BTMC tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC chiều 12/5 ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại PNJ chiều nay cũng ghi nhận 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, so với hôm qua, vàng PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, trong khi các thương hiệu khác tăng nhẹ. Chênh lệch mua - bán vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Phú Quý chiều nay giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300 nghìn đồng mỗi chiều. Mức chênh lệch mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC chiều 12/5 ở mức 163,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Mi Hồng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, trong khi chiều bán ra không đổi. Chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, mức hẹp nhất trên thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 12/5 là bao nhiêu

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 12/5/2026 lúc 17h00 tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi chiều so với hôm qua. Khoảng cách mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI cũng giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua bán 3 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn 9999 mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý chiều nay ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 chiều 12/5 thấp nhất thị trường: 162,3 triệu đồng/lượng mua vào và 165,3 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 12/5/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 12/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 162,5 165,5 +300 +300 Tập đoàn DOJI 162,5 165,5 +300 +300 PNJ 162,5 165,5 +300 +300 Phú Quý 162,5 165,5 +300 +300 Bảo Tín Mạnh Hải 162,5 165,5 +300 +300 Bảo Tín Minh Châu 162,5 165,5 +300 +300 Mi Hồng 163,5 165 +500 -

1. DOJI - Cập nhật: 12/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng SJC DOJI HCM 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng 24K DOJI 160,500 ▲300K 164,500 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 12/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Nhẫn trơn PNJ 999.9 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 160,000 ▼200K 164,000 ▼200K Vàng nữ trang 999 PNJ 159,840 ▼200K 163,840 ▼200K Vàng nữ trang 9920 PNJ 156,490 ▼200K 162,690 ▼200K Vàng nữ trang 99 PNJ 156,160 ▼200K 162,360 ▼200K Vàng 916 (22K) 144,020 ▼190K 150,220 ▼190K Vàng 750 (18K) 114,100 ▼150K 123,000 ▼150K Vàng 680 (16.3K) 102,620 ▼140K 111,520 ▼140K Vàng 650 (15.6K) 97,700 ▼130K 106,600 ▼130K Vàng 610 (14.6K) 91,140 ▼120K 100,040 ▼120K Vàng 585 (14K) 87,040 ▼120K 95,940 ▼120K Vàng 416 (10K) 59,320 ▼90K 68,220 ▼90K Vàng 375 (9K) 52,600 ▼80K 61,500 ▼80K Vàng 333 (8K) 45,710 ▼70K 54,610 ▼70K

3. BTMC - Cập nhật: 12/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Nhẫn tròn trơn BTMC 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Bản vị vàng BTMC 162,500 ▲300K 165,500 ▲300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 160,500 ▲300K 164,500 ▲300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 160,300 ▲300K 164,300 ▲300K