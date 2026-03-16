Cập nhật giá vàng chiều nay 16/3: SJC DOJI PNJ tăng lên 183,1 triệu đồng

Cập nhật giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC DOJI PNJ tăng đồng loạt 500 nghìn đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h hôm nay 16/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180,1–183,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,1-183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 15/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 15/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 15/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

180,1 183,1

+500 +500 Tập đoàn DOJI

180,1

183,1

+500 +500 Mi Hồng

181,1 183,1

+500 +500 PNJ

180,1

183,1

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

180,1

183,1

+500 +500

Bảo Tín Mạnh Hải 180,1 183,1 +500 +500 Phú Quý 180,1 183,1

+500 +500

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 16/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

180,1 183,1 +500 +500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,8 182,8 +500 +500 Vàng nhẫn trơn BTMC

180,1

183,1 +100 +100 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

180 183 +500 +500 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180,1

183,1 +100 +100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

180

183 +400 +400

1. DOJI - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Kim TT/AVPL 180,15 ▲500K 183,20 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Nguyên Liệu 99.99 172,50 ▲1700K 174,50 ▲1700K Nguyên Liệu 99.9 172,00 ▲1700K 174,00 ▲1700K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,50 ▲500K 182,50 ▲500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 178,00 ▲500K 182,00 ▲500K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 177,30 ▲500K 181,80 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Hà Nội - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Đà Nẵng - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Miền Tây - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Tây Nguyên - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Đông Nam Bộ - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K

3. AJC - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Miếng SJC Nghệ An 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Miếng SJC Thái Bình 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K NL 99.90 171,70 ▲1000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 172,00 ▲1000K Trang sức 99.9 175,00 ▲500K 182,00 ▲500K Trang sức 99.99 175,10 ▲500K 182,10 ▲500K

4. SJC - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180,100 ▲500K 183,100 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 180,100 ▲500K 183,120 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 180,100 ▲500K 183,130 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 179,800 ▲500K 182,800 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 179,800 ▲500K 182,900 ▲500K Nữ trang 99,99% 177,800 ▲500K 181,300 ▲500K Nữ trang 99% 173,005 ▲495K 179,505 ▲495K Nữ trang 68% 114,546 ▲340K 123,446 ▲340K Nữ trang 41,7% 66,860 ▲208K 75,760 ▲208K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 16/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.997,6 USD/ounce, giảm 20,1 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 158,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng chiều nay 16/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 24,52 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận trong ngày 16/3, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn tăng mạnh. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người đã xếp hàng từ sớm để mua vàng. Do lượng khách tăng cao, cửa hàng đã hết vàng nhẫn loại 0,5 chỉ và 1 chỉ, còn khách mua từ 4 chỉ trở lên phải nhận giấy hẹn đến ngày 28/3 mới có thể nhận vàng.

Nhu cầu mua vàng tăng mạnh cũng khiến thị trường vàng chợ đen sôi động hơn. Nhiều loại vàng nhẫn bị khan hiếm và được rao bán với giá cao hơn so với giá thu mua tại cửa hàng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do được rao bán khoảng 181,8 – 184,5 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 1,8 đến 4,5 triệu đồng/lượng so với giá cửa hàng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đang dao động quanh vùng 5000 USD/ounce khi thị trường phải cân nhắc giữa hai yếu tố lớn là tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát vẫn kéo dài. Chính sự giằng co này khiến giá vàng chưa thể bứt phá mạnh trong ngắn hạn dù nhu cầu trú ẩn vẫn tồn tại.