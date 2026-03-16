Cập nhật giá vàng chiều nay 16/3: SJC DOJI PNJ tăng lên 183,1 triệu đồng

Quốc Duẩn 16/03/2026 15:24

Cập nhật giá vàng chiều nay 16/3/2026: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ trong khoảng 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua

Cập nhật lúc 15h hôm nay 16/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180,1–183,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,1-183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 15/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 15/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMCKim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 15/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 16/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
180,1183,1
+500+500
Tập đoàn DOJI
180,1
183,1
+500+500
Mi Hồng
181,1183,1
+500+500
PNJ
180,1
183,1
+500+500
Bảo Tín Minh Châu
180,1
183,1
+500+500
Bảo Tín Mạnh Hải180,1183,1+500+500
Phú Quý180,1183,1
+500+500
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 16/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
180,1183,1+500+500
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ179,8182,8+500+500
Vàng nhẫn trơn BTMC
180,1
183,1+100+100
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
180183+500+500
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
180,1
183,1+100+100
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
180
183+400+400
1. DOJI - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ180,10 ▲500K183,10 ▲500K
Kim TT/AVPL180,15 ▲500K183,20 ▲500K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG180,10 ▲500K183,10 ▲500K
Nguyên Liệu 99.99172,50 ▲1700K174,50 ▲1700K
Nguyên Liệu 99.9172,00 ▲1700K174,00 ▲1700K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ178,50 ▲500K182,50 ▲500K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ178,00 ▲500K182,00 ▲500K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ177,30 ▲500K181,80 ▲500K
2. PNJ - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ180,000 ▲400K183,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ180,000 ▲400K183,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ180,000 ▲400K183,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ180,000 ▲400K183,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ180,000 ▲400K183,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ180,000 ▲400K183,000 ▲400K
3. AJC - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội180,10 ▲500K183,10 ▲500K
Miếng SJC Nghệ An180,10 ▲500K183,10 ▲500K
Miếng SJC Thái Bình180,10 ▲500K183,10 ▲500K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội180,10 ▲500K183,10 ▲500K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An180,10 ▲500K183,10 ▲500K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình180,10 ▲500K183,10 ▲500K
NL 99.90171,70 ▲1000K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình172,00 ▲1000K
Trang sức 99.9175,00 ▲500K182,00 ▲500K
Trang sức 99.99175,10 ▲500K182,10 ▲500K
4. SJC - Cập nhật: 16/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG180,100 ▲500K183,100 ▲500K
Vàng SJC 5 chỉ180,100 ▲500K183,120 ▲500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ180,100 ▲500K183,130 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ179,800 ▲500K182,800 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ179,800 ▲500K182,900 ▲500K
Nữ trang 99,99%177,800 ▲500K181,300 ▲500K
Nữ trang 99%173,005 ▲495K179,505 ▲495K
Nữ trang 68%114,546 ▲340K123,446 ▲340K
Nữ trang 41,7%66,860 ▲208K75,760 ▲208K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 16/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.997,6 USD/ounce, giảm 20,1 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 158,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng chiều nay 16/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 24,52 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận trong ngày 16/3, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn tăng mạnh. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người đã xếp hàng từ sớm để mua vàng. Do lượng khách tăng cao, cửa hàng đã hết vàng nhẫn loại 0,5 chỉ và 1 chỉ, còn khách mua từ 4 chỉ trở lên phải nhận giấy hẹn đến ngày 28/3 mới có thể nhận vàng.

Nhu cầu mua vàng tăng mạnh cũng khiến thị trường vàng chợ đen sôi động hơn. Nhiều loại vàng nhẫn bị khan hiếm và được rao bán với giá cao hơn so với giá thu mua tại cửa hàng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do được rao bán khoảng 181,8 – 184,5 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 1,8 đến 4,5 triệu đồng/lượng so với giá cửa hàng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đang dao động quanh vùng 5000 USD/ounce khi thị trường phải cân nhắc giữa hai yếu tố lớn là tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát vẫn kéo dài. Chính sự giằng co này khiến giá vàng chưa thể bứt phá mạnh trong ngắn hạn dù nhu cầu trú ẩn vẫn tồn tại.

