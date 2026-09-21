Thị trường Cập nhật giá vàng cuối ngày 21/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC, BTMH và Mi Hồng Giá vàng chiều hôm nay 21/9/2026 tiếp tục hạ nhiệt, nhiều thương hiệu giảm tới 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 21/9/2026: Giá bán nhiều nơi lùi về 146,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 21/9/2026 chứng kiến mặt bằng giá thấp hơn rõ rệt sau đợt điều chỉnh mới. Phần lớn thương hiệu giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, khiến giá bán vàng miếng phổ biến chỉ còn 146,6 triệu đồng/lượng. Mi Hồng cũng giảm 900.000 đồng/lượng và đang bán ra ở 145,2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng giảm mạnh trong chiều 21/9

Sau khi mất thêm 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện được mua vào với giá 143,6 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng giảm tương ứng, xuống còn 146,6 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, mức giá 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng trước đó đã không còn được duy trì. Sau nhịp giảm mới, doanh nghiệp hạ giá về 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng xuống vùng tương tự. Cả hai chiều cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, với giá mua hiện ở 143,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ở 146,6 triệu đồng/lượng.

Không có khác biệt lớn về biên độ điều chỉnh, Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng chiều 21/9 được niêm yết ở 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng nối dài xu hướng giảm khi cùng mất 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Mức giao dịch mới là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào đã lùi sâu hơn xuống 142,6 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở 146,6 triệu đồng/lượng. So với ngày trước, thương hiệu này cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Mức giảm tại Mi Hồng dừng ở 900.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp thu mua vàng miếng ở 143,7 triệu đồng/lượng và bán ra 145,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu khác ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay

Ngày 21/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,6 146,6

-1000 -1000 Tập đoàn DOJI

143,6 146,6

-1000 -1000 Mi Hồng

143,7 145,2

-900 -900 PNJ

143,6 146,6

-1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu

142,6 146,6

-1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 143,6 146,6

-1000 -1000 Phú Quý 143,6 146,6

-1000 -1000

1. SJC - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.100.000

▼ 1.000.000 146.100.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.620.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.630.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.100.000

▼ 1.000.000 146.200.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 140.600.000

▼ 1.000.000 145.100.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 136.663.000

▼ 990.000 143.663.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 99.186.000

▼ 750.000 108.986.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 89.028.000

▼ 680.000 98.828.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.870.000

▼ 610.000 88.670.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.952.000

▼ 583.000 84.752.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.863.000

▼ 417.000 60.663.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000

2. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.600.000

▼ 1.000.000 145.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.400.000

▼ 1.000.000 145.400.000

▼ 1.000.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 139.500.000

▼ 500.000 0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 136.300.000

▼ 500.000 0

3. PNJ - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 TPHCM SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Tây SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 140.600.000

▼ 900.000 145.600.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 140.450.000

▼ 900.000 145.450.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.940.000

▼ 900.000 144.140.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.170.000

▼ 820.000 133.370.000

▼ 820.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.300.000

▼ 680.000 109.200.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.110.000

▼ 610.000 99.010.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.740.000

▼ 590.000 94.640.000

▼ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.920.000

▼ 550.000 88.820.000

▼ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.280.000

▼ 520.000 85.180.000

▼ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.670.000

▼ 370.000 60.570.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.700.000

▼ 340.000 54.600.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.580.000

▼ 300.000 48.480.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 138.240.000

▼ 890.000 144.440.000

▼ 890.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 136.000.000

▼ 250.000 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.390.000

▼ 250.000 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 144.000.000

▼ 500.000 147.000.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 999 140.900.000

▼ 500.000 145.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 139.590.000

▼ 495.000 144.540.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 138.180.000

▼ 490.000 143.080.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.000.000

▼ 500.000 0

5. DOJI - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 143.100.000

▼ 900.000 147.100.000

▼ 900.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 143.100.000

▼ 900.000 147.100.000

▼ 900.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 141.700.000

▼ 300.000 145.700.000

▼ 300.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 141.200.000

▼ 300.000 145.200.000

▼ 300.000 Hà Nội Nữ trang 99 139.300.000

▼ 300.000 144.000.000

▼ 300.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.700.000

▼ 900.000 145.200.000

▼ 900.000 Vàng 99,9% 143.700.000

▼ 900.000 145.200.000

▼ 900.000 Vàng 9T85 (98,5%) 132.700.000

▼ 500.000 134.700.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 131.900.000

▼ 500.000 133.900.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 128.000.000

▼ 500.000 0 Vàng V75 (75,0%) 97.000.000

▼ 500.000 100.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 85.500.000

▼ 500.000 88.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 82.500.000

▼ 500.000 85.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 76.500.000

▼ 500.000 79.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 50.000.000

▼ 500.000 53.000.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.500.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 500.000 Nhẫn 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 990 133.000.000 137.000.000 Vàng 18K (750) 99.000.000 104.500.000 Vàng trắng Au750 99.000.000 104.500.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 21/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 143.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.310.000

▼ 50.000 14.710.000

▼ 50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 142.100.000

▼ 500.000 0 Vàng trang sức 24K (999.9) 141.100.000

▼ 500.000 146.100.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 141.000.000

▼ 500.000 146.000.000

▼ 500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.800.000 0 Vàng nguyên liệu 99.9 136.300.000 0

Ở Bảo Tín Minh Châu, nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 hiện có giá 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, tạo khoảng cách 5 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn 9999 ở mức mua vào 141,6 triệu đồng/lượng. Dữ liệu hiện tại chưa có mức bán ra tương ứng.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI đang được thu mua với giá 143,1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 147,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm giá bán được nêu.

Tại Phú Quý, giá nhẫn tròn 9999 lần lượt là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ duy trì cùng vùng giá với Phú Quý, khi mua vào ở 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở 146,6 triệu đồng/lượng.

Khép lại nhóm khảo sát, nhẫn 9999 của SJC đang có mức 143,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới đầu tuần lùi khỏi vùng cao

Giá vàng thế giới ngày 21/9/2026 mở đầu tuần mới trong trạng thái thận trọng khi giá giao ngay dao động quanh 4.355 USD/ounce. So với mức khoảng 4.377 USD/ounce cuối tuần trước, kim loại quý đã giảm hơn 20 USD/ounce.

Đà đi xuống xuất hiện trong bối cảnh đồng USD vẫn tương đối mạnh, đồng thời lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Đây là hai yếu tố thường tạo áp lực lên vàng, bởi đồng bạc xanh mạnh khiến chi phí mua vàng tăng đối với nhà đầu tư bên ngoài nước Mỹ, còn lợi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không mang lại lợi tức.

Bên cạnh diễn biến ngắn hạn của thị trường tiền tệ, nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát các thông điệp từ Fed. Quan điểm thận trọng về lạm phát và triển vọng lãi suất tiếp tục là yếu tố có thể khiến giá vàng biến động mạnh trong những phiên tiếp theo.

Sau một tuần tăng giá, nhịp điều chỉnh hiện tại được xem là giai đoạn thị trường đánh giá lại các yếu tố vĩ mô. Trong ngắn hạn, hướng đi của vàng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ Mỹ.