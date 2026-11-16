Câu chuyện: Người chiến thắng thực sự

Mỹ Dung - 16/11/2026 15:51

Thắng thua không đo bằng tỷ số, mà nằm ở tình yêu thương ta nhận được lúc vấp ngã, tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng chính mình.