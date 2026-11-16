Về Báo Hà Tĩnh
Góc suy ngẫm

Câu chuyện: Người chiến thắng thực sự

Mỹ Dung - 16/11/2026 15:51
Thắng thua không đo bằng tỷ số, mà nằm ở tình yêu thương ta nhận được lúc vấp ngã, tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng chính mình.

Người chiến thắng thực sự

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Câu chuyện suy ngẫm: Vết sẹo
Góc suy ngẫm

Câu chuyện suy ngẫm: Vết sẹo

Câu chuyện: Sức mạnh của sự lạc quan
Góc suy ngẫm

Câu chuyện: Sức mạnh của sự lạc quan

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO