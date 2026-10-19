Câu chuyện suy ngẫm: Vết sẹo

Mỹ Dung - 19/10/2026 16:25

Câu chuyện "Vết sẹo" nói về vẻ đẹp thực sự đến từ tri thức, thái độ sống và cả cách ta đón nhận khuyết điểm. Hãy biến nó thành điểm nhấn để tỏa sáng.