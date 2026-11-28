Dấu xưa trong dòng chảy văn hóa Hà Tĩnh

Phạm Hương Ly - 28/11/2026 18:00

Hà Tĩnh lưu giữ nhiều di tích, công trình kiến trúc và cổ vật có giá trị, phản ánh chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần của cha ông.