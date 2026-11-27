Du lịch Hà Tĩnh qua lăng kính của những người trẻ

Đặng Thắm - 27/11/2026 16:52

Với lợi thế về công nghệ, khả năng kết nối và tư duy năng động, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang có những cách làm thiết thực lan tỏa hình ảnh du lịch quê hương.