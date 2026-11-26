Gìn giữ hồn quê qua những sắc màu nghệ thuật

Phạm Hương Ly - 26/11/2026 18:00

Bằng tâm huyết và sự sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đang góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương qua các tác phẩm văn học nghệ thuật.