Ngôi nhà thứ 2 của học sinh vùng biên

Trần Thị Thu Hoài - 24/11/2026 19:57

Giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh các xã biên giới đất liền.