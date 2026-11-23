Bắc Nghèn – Vùng đất giàu truyền thống cách mạng, vững bước xây dựng quê hương

Tuệ Trang - 23/11/2026 16:12

Ở thôn Bắc Nghèn, xã Can Lộc, dấu tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ vẫn nhắc nhớ về một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi các thế hệ người dân đã cùng nhau gìn giữ, xây dựng quê hương. Hôm nay, trên nền tảng ấy, thôn Bắc Nghèn, xã Can Lộc đang từng ngày đổi mới, khoác lên mình diện mạo của một khu dân cư kiểu mẫu với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan khang trang và tình đoàn kết lương – giáo ngày càng bền chặt.