Giá đất giảm - sức mua đi đâu?

Phan Trâm - 21/11/2026 11:14

Thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang trầm lắng. Giá đất tại nhiều khu vực giảm sâu nhưng thanh khoản vẫn thấp. Đáng chú ý, tại xã Toàn Lưu, 15 lô đất từng có giá khởi điểm từ 3 tỷ đến 5,3 tỷ đồng/lô phải giảm hơn 30% sau hai lần đấu giá không thành. Sức mua suy yếu, tâm lý thận trọng khiến giao dịch đình trệ. Thực trạng này phản ánh quá trình điều chỉnh của thị trường sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa giá bất động sản về sát giá trị thực.