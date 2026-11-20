Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo

Trần Thị Thu Hoài - 20/11/2026 17:21

Không chỉ truyền đạt tri thức, mỗi nhà giáo còn là tấm gương về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo cho các thế hệ học sinh noi theo.