Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 18/11 ngày 19/11/2026

Mai Hoa - 18/11/2026 17:08

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 18/11 ngày 19/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh