Về Báo Hà Tĩnh
Câu chuyện tuần này

Giới trẻ "đu trend" trên mạng xã hội: Ai định hướng, ai quản lý?

Trần Huyền - 15/11/2026 21:13
Phía sau những trào lưu "đu trend" tưởng chừng vô hại, người trẻ đang phải đối diện với những cạm bẫy trên không gian mạng.
Giới trẻ "đu trend" trên mạng xã hội: Ai định hướng, ai quản lý?
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO