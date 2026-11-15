Giới trẻ "đu trend" trên mạng xã hội: Ai định hướng, ai quản lý?

Trần Huyền - 15/11/2026 21:13

Phía sau những trào lưu "đu trend" tưởng chừng vô hại, người trẻ đang phải đối diện với những cạm bẫy trên không gian mạng.