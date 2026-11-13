Ẩm thực bốn phương- Sắc màu mới cho du lịch Hà Tĩnh

Kiều Anh - 13/11/2026 14:06

Ngay giữa phố thị, thực khách có thể tìm thấy những món ngon của nhiều vùng miền, mang đến trải nghiệm mới mẻ, góp thêm sắc màu cho du lịch Hà Tĩnh.