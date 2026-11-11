Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 11/11 ngày 12/11/2026

PV - 11/11/2026 17:56

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 11/11 ngày 12/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh