Hoả táng, từ vận động đến quy tắc ứng xử

Linh Thuỷ - 29/11/2026 09:01

Trước áp lực về quỹ đất, về môi trường thì hoả táng là một xu thế phù hợp. Song làm thế nào để hoả táng trở thành một xử sự văn minh, tự nguyện ?