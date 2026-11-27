Kỹ thuật nuôi đà điểu thương phẩm

Khánh Huyền - 27/11/2026 17:56

Với khả năng thích nghi tốt và có thể tận dụng thức ăn thô xanh sẵn có, đà điểu châu Phi đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hộ dân ở Hà Tĩnh.