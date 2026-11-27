Cây dó trầm - Hứa hẹn sinh kế cho đồng bào dân tộc Chứt

Nguyễn Thị Tâm - 27/11/2026 07:52

Mô hình trồng cây dó trầm tại bản Rào Tre ( Phúc Trạch) đang mở ra triển vọng giúp đồng bào dân tộc Chứt từng bước ổn định cuộc sống.