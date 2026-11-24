Đảng gần dân, dân tin Đảng

Dương Phương - 24/11/2026 19:49

Khi cấp ủy, chính quyền gần dân, hiểu dân, quan tâm giải quyết các vấn đề của cuộc sống, sự đồng thuận, gắn bó với nhân dân càng được tăng cường.