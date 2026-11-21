Việc làm tại chỗ: Khi “gần nhà” trở thành lợi thế cạnh tranh thực thụ

Phan Dung - 21/11/2026 17:03

Việc làm tại chỗ đang thu hút lao động Hà Tĩnh trở về nhờ giảm chi phí, gần gia đình. Nhưng thu nhập và phúc lợi mới quyết định sự gắn bó lâu dài.