Truyền thống hiếu học - chuyện kể từ những người thầy

Mỹ Dung - 21/11/2026 13:23

Truyền thống hiếu học Hà Tĩnh luôn rạng danh nhờ dấu ấn của bao thế hệ nhà giáo tận tụy gieo chữ, truyền tri thức và khơi dậy khát vọng vươn lên cho học trò.