Phúc Trạch: Giảm nghèo từ những hỗ trợ thiết thực

Nguyễn Thị Tâm - 21/11/2026 11:14

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững.