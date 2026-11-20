Bí quyết nuôi nhím thương phẩm

Từ Duyên - 20/11/2026 17:27

Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng thức ăn sẵn có và ít tốn diện tích, nuôi nhím thương phẩm đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân Hà Tĩnh.