PGS.TS Biện Minh Điền - Nặng nghĩa quê hương

Đặng Thắm - 19/11/2026 19:00

PGS.TS Biện Minh Điền dành nhiều tâm huyết cho di sản quê hương; chắp bút xây dựng các hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh những danh nhân văn hóa.